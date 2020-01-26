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Американцы указали Трампу на сходство логотипов Космических сил США и "Стартрека"

26 января 2020, 15:24  •  134 • Политика
Президент США Дональд Трамп опубликовал новый логотип Космических сил США в своём Twitter. Однако граждане страны обратили внимание, что он очень похож на эмблему Объединённой федерации планет из сериала "Стартрек".
"После обсуждения с нашими великими военачальниками, дизайнерами и другими я рад представить новый логотип для Космических сил США, шестого подразделения нашей могущественной армии!" - написал Трамп.
Представленная эмблема - изображение круглой формы, в центре которого схематическая модель Земли на фоне звёзд. На переднем плане белый наконечник стрелы остриём вверх, опоясанный наклонённой орбитой.
Однако пользователи сразу заметили сходство нового логотипа с эмблемой Объединённой федерации планет из телесаги "Стартрек".
"Трамп использовал наши налоги для этого логотипа великолепных Космических сил, который выглядит как будто из "Стартрека", - отметила @glamelegance, которую цитирует ФАН.

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