Американцы указали Трампу на сходство логотипов Космических сил США и "Стартрека"

"После обсуждения с нашими великими военачальниками, дизайнерами и другими я рад представить новый логотип для Космических сил США, шестого подразделения нашей могущественной армии!" - написал Трамп.

Представленная эмблема - изображение круглой формы, в центре которого схематическая модель Земли на фоне звёзд. На переднем плане белый наконечник стрелы остриём вверх, опоясанный наклонённой орбитой.

Однако пользователи сразу заметили сходство нового логотипа с эмблемой Объединённой федерации планет из телесаги "Стартрек".

"Трамп использовал наши налоги для этого логотипа великолепных Космических сил, который выглядит как будто из "Стартрека", - отметила @glamelegance, которую цитирует ФАН.