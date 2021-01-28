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Американцы указали место будущей "ужасной войны"

28 января 2021, 22:10  •  102 • Политика
Фото: Sgt. Tayler Schwamb/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтону не дает покоя ядерная программа Пхеньяна
Соединенные Штаты развяжут горячий конфликт с Китаем, если нападут на КНДР. Тогда война на Корейском полуострове будет ужасной. Об этом пишет издание "ПолитРоссия" со ссылкой на материал издания The National Interest.
Отмечается, что у всех противников имеется ядерное оружие, а сражение в густонаселенной городской местности может привести к масштабной гуманитарной катастрофе, которую до этого не переживал мир. Однако сценарий грозит стать еще более печальным.
В материале издание указывает на разрушительный эффект конфликта, возникшего в 1950 г., когда Штаты развязали войну с Северной Кореей, а в нее вмешалась КНР. Тогда противостояние длилось три года с тяжелыми потерями всех сторон.
С тех пор Вашингтон и Пекин много работают, чтобы не допустить повторения тех событий, но между ними все еще остаются разногласия по поводу судьбы КНДР. Они вполне "могут привести к новой войне, которая будет ужасной", говорится в статье.
По данным американского издания, война может начаться по любой причине, даже из-за падения режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Также Вашингтон сильно возбуждается, когда слышит новости о прогресса в ядерной программеПхеньяна. Ее американцы рассматривают как угрозу Штатам. Стороны могут вступить в превентивное противостояние друг против друга.
В результате война между Америкой и КНДР может начаться, например, с нападения Пхеньяна на Южную Корею или Японию. Или Штаты нападут на Северную Корею. А вот вступлению Китая в эту разборку будут предшествовать некие ярко выраженные его сигналы Вашингтону, в частности, Пекин затеет военные учения или сделает громкие дипломатические заявления.
"Если война все-таки произойдет, политикам с обеих сторон придется приложить немало усилий, чтобы ограничить масштабы разрушений, какое бы холодное утешение это ни принесло жертвам войны на Корейском полуострове", – резюмируется в материале.
Ранее сегодня стало известно о планах Японии модернизировать свою ракету "Хитонисики", увеличив радиус ее действия с 900 км до 1500. В Токио хотят, чтобы она могла поражать цели в России, Китая и КНДР.

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