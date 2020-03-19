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Американцы уговаривают Трампа задушить нефтяной сектор России

19 марта 2020, 18:35  •  195 • Политика
Дональд Трамп. . Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Москва, по мнению сенаторов, угрожает добывающим компаниям США
Американского лидера Дональда Трампа подстрекают ввязаться в нефтяную борьбу и атаковать Россию в топливной схватке. Также во вражеском лагере США оказалась Саудовская Аравия.
Две страны попали в немилость сенаторов после встречи с послом королевства. Теперь они призывают главу Белого дома ввести эмбарго на поставки черного золота оттуда, передает Reuters.
По мнению заговорщиков, эти государства представляют угрозу американским нефтедобывающим компаниям. Последние, полагают сенаторы, являются мишенью для зачинщиков ценовой войны – России и Саудовской Аравии, которые являются главными конкурентами в ОПЕК.
Также не мешало бы приструнить и других участников организации, уверены отдельные законотворцы Вашингтона. К примеру, речь идет о Багдаде, который, как и Эр-Рияд, наращивает добычу нефти.
Напомним, 6 марта 2020 г. из-за срыва сделки ОПЕК+ произошел обвал цен на нефтяном рынке. Его последствия наблюдаются до сих пор. Ранее в России спрогнозировали, что от провала операции почти двухнедельной давности останутся в выигрыше США. Почему, читайте в материале "Утра".

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