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Американцы цинично воспользовались эпидемией коронавируса в России

08 апреля 2020, 12:35  •  94 • Политика
Фото: pixabay.com
В Крыму прокомментировали идею дипломатов США о давлении на РФ в период пандемии
Попытки Вашингтона надавить на Москву в то время, когда весь мир терпит убытки из-за эпидемии коронавируса и страны стремятся помогать друг другу, являются циничными. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
По его словам, "вся цивилизованная часть мира" сейчас объединяется, чтобы вместе преодолеть последствия пандемии, и только США плетут интриги и проводят агрессивную политику в отношении России. "Мы давно привыкли, что основой международных отношений американской политики является цинизм", – цитирует Бобкова РИА "Новости".
Ранее бывшие американские послы в Киеве обратились к администрации президента Дональда Трампа с идеей воспользоваться экономическими трудностями, которые испытывает Россия из-за мер борьбы с коронавирусом, и предложить ей отмену санкций в обмен на "уход с Украины".
"Эти высказывания иначе как глупость, безрассудство и некомпетентность сложно охарактеризовать", – высказался Бобков.
Ранее Москва направила в Нью-Йорк военный грузовой самолет с гуманитарной помощью американцам, переживающим сильную эпидемию. В МИД РФ признали, что половину переданного медицинского груза оплатила российская сторона.

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