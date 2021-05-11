Американцы цинично свели трагедию в Казани к политике

Далеко не все узнавшие о трагедии с расстрелом школы в Казани выражают соболезнования родным и близким погибших. Нашлись таким американцы, которые цинично свели трагедию к политике.

Новостной канал Fox News на своём сайте опубликовал материал о стрельбе в школе города Казань в России. Указано и число погибших, и число раненых. Произошедшее названо террористическим актом. Журналисты упомянули, что 19-летний убийца арестован, ведётся расследование и поиск его возможных сообщников. Отмечается, что у парня было разрешение на огнестрельное оружие.

Под публикацией десятки пользователей оставили комментарии. Многие выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

"Глубоко опечален утратой человеческих жизней", - написал Grizlyadamsdid.

"Наш американский ответ русским: наши мысли и молитвы с вами!" – прокомментировал imaindependent865.

Но нашлись и те, кто цинично свёл трагедию в Казани к политике.

"Глобализация на марше. Во всех странах одно и то же! Не думал, что такое случится при Байдене. Но ведь случается! Возможно, радуется один Китай!" – предположил Royrick.

"Разница между нами и Россией в том, что у нас либерал-демократы отпустят такого стрелка без залога, а в России его как минимум надолго упекут в Сибирь!" – уверен harry baals 840.

"А почему бы нашему Конгрессу быстренько не запретить владение оружием в России?" – предложил gesunde.

"А вы разве не знали? Демократы только что обвинили Трампа в этой стрельбе в России!" – написал hbman 13.

ReasonsNotEmotion припомнил, что Барак Обама во времена своего президентства заявлял, что подобное может происходить только в США.

"Он ведь не обманывал народ ради политических очков, не так ли?" – иронично спросил пользователь, пытаясь найти связь и называя нынешнего президента Джо Байдена говорящей марионеткой Обамы.

"Это все результат разнузданного либерализма! Бойтесь его!" – призвал skyking.

"Это демократы пошли маршами смерти на Россию!" – считает dlmckimm.