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Американцы цинично свели трагедию в Казани к политике

11 мая 2021, 19:40  •  198 • В мире
Далеко не все узнавшие о трагедии с расстрелом школы в Казани выражают соболезнования родным и близким погибших. Нашлись таким американцы, которые цинично свели трагедию к политике.
Новостной канал Fox News на своём сайте опубликовал материал о стрельбе в школе города Казань в России. Указано и число погибших, и число раненых. Произошедшее названо террористическим актом. Журналисты упомянули, что 19-летний убийца арестован, ведётся расследование и поиск его возможных сообщников. Отмечается, что у парня было разрешение на огнестрельное оружие.
Под публикацией десятки пользователей оставили комментарии. Многие выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.
"Глубоко опечален утратой человеческих жизней", - написал Grizlyadamsdid.
"Наш американский ответ русским: наши мысли и молитвы с вами!" – прокомментировал imaindependent865.
Но нашлись и те, кто цинично свёл трагедию в Казани к политике.
"Глобализация на марше. Во всех странах одно и то же! Не думал, что такое случится при Байдене. Но ведь случается! Возможно, радуется один Китай!" – предположил Royrick.
"Разница между нами и Россией в том, что у нас либерал-демократы отпустят такого стрелка без залога, а в России его как минимум надолго упекут в Сибирь!" – уверен harry baals 840.
"А почему бы нашему Конгрессу быстренько не запретить владение оружием в России?" – предложил gesunde.
"А вы разве не знали? Демократы только что обвинили Трампа в этой стрельбе в России!" – написал hbman 13.
ReasonsNotEmotion припомнил, что Барак Обама во времена своего президентства заявлял, что подобное может происходить только в США.
"Он ведь не обманывал народ ради политических очков, не так ли?" – иронично спросил пользователь, пытаясь найти связь и называя нынешнего президента Джо Байдена говорящей марионеткой Обамы.
"Это все результат разнузданного либерализма! Бойтесь его!" – призвал skyking.
"Это демократы пошли маршами смерти на Россию!" – считает dlmckimm.

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