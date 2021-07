Американцы требуют пропустить на Олимпиаду наркоманку • 202 • Аналитика © AFP 2021 / Getty Images/ Cliff Hawkins Накануне Олимпиады в Токио американские СМИ много пишут о русских спортсменах. Смакуется то обстоятельство, что наша сборная вынуждена будет выступать без гимна и флага. Откровенное злорадство авторов вызывает тот факт, что в Токио поедет не больше десяти российских легкоатлетов (обычно их в составе сборной свыше сотни). Публикуются хитрые схемы по переманиванию талантливых спортсменов из России в США — все равно на родине им "ничего не светит". В заключение русским читают мораль — это, мол, все из-за их "системного допинга". Никаких доказательств допинга WADA между тем не предъявило. Так же как со Скрипалями — highly likely, и все. Но санкции влепили щедро: десятки талантливейших российских легкоатлетов так и не добились статуса "нейтральных спортсменов" и на Олимпиаду в Токио не поедут. Причем лично их в применении запрещенных веществ даже не обвиняют. Они просто попали под раздачу. Сурово. Но, может быть, это справедливо? Нам долго внушали, что правила борьбы с допингом одинаковы для всех и нечего жаловаться. Однако не все так просто. Несколько дней назад Национальный антидопинговый комитет США дисквалифицировал известную бегунью, одну из главных претенденток на олимпийское золото на спринтерских дистанциях Ша’Карри Ричардсон. В июне девушка вышла на чемпионат США по легкой атлетике, основательно накурившись марихуаны. Следы наркотика нашли в ее анализе. Спортсменка призналась, что курила косяк прямо перед выступлением, извинилась перед общественностью и попросила не судить ее строго. Ну что в наше время значит "строго"? Вот, например, выдающийся российский прыгун в высоту, чемпион мира Данил Лысенко. Нет, у него не нашли в тестах марихуаны, у него вообще ничего запрещенного не нашли. Единственная претензия к нашему спортсмену — он пропустил несколько проб на допинг. За это ему только что впаяли шесть лет дисквалификации (из них два года условно). Он не поедет ни на Олимпиаду в Токио, ни на чемпионат мира — 2022. Ша’Карри Ричардсон за свой косяк получила один-единственный месяц дисквалификации — притом что кодекс WADA настрого запрещает спортсменам употребление каннабиса. Традиционно за это полагался "дисквал" на четыре года. Но отстранение Ричардсон должно закончиться уже в конце июля. Теоретически у бегуньи был даже шанс успеть к началу августа в Токио. Незадача, однако, в том, что ее квалификационные результаты были аннулированы и, таким образом, Ричардсон потеряла свою путевку на Олимпиаду. Тут-то и грянула медийная буря в американских СМИ. Вы думаете, Ричардсон стали стыдить и ругать? Не-а, ее все жалеют. Ведущие спортсмены, политики, феминистки стеной встали на защиту спортсменки от "дурацких" правил WADA. "Очень сочувствую Ша’Карри, — пишет в твиттере чемпионка мира и Олимпийских игр по футболу Сидни Леру. — Надо понимать, что дают спортсменам, чтобы они могли справляться с вызовами большого спорта. Раз уж разрешены опиоиды и "Ксанакс", марихуану тоже надо легализовать". Соцсети раскручивают хештеги "Дайте ей бежать" и "Поддержим Ша’Карри". Петиция с требованием отменить дисквалификацию Ричардсон и отправить наркоманку в Токио собрала уже больше полумиллиона подписей. "Это все устаревшие <…> и абсурдные правила", — сообщается в петиции. Наказывать спортсменку вообще нельзя, потому что она принадлежит сразу к нескольким угнетенным меньшинствам: женщина, чернокожая, да еще и нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну просто как в известном анекдоте. Почитаешь газетные заголовки и кажется, что Ричардсон не попалась на травке, а пережила какую-то трагедию. "Зачем мы мучаем олимпийцев этими смешными и жестокими правилами?" — задается вопросом The New York Times. "Безумно. Трагично. Жестоко. Несправедливо" — это сообщает Boston Globe устами своих "экспертов по марихуане". Спонсор Ричардсон фирма Найк заявила, что продолжит с ней сотрудничать. Ассоциация легкой атлетики США выпустила заявление в поддержку бегуньи: "Мы поддерживаем ее и аплодируем ей". По теме выступил даже президент США, заявив, что "гордится реакцией спортсменки". Впрочем, "правила есть правила", неохотно признал Байден. "Да дайте вы ей выступить (в Токио), — написал в твиттере сын экс-президента США Дональд Трамп — младший. — Я на все сто уверен, что травка еще никого не делала быстрее". Целую кампанию за отмену дисквалификации Ричардсон затеяла левая звезда Демпартии Александрия Окасио-Кортес. Конгрессвумен считает, что раз в штате Орегон марихуана разрешена, значит, спортсменка, курившая там косяк на соревнованиях, ничего не нарушила. И вообще, по мнению демократов, "все законы о запрете марихуаны являются системно расистскими". Соответственно, и применение правил WADA к Ричардсон — это угнетение на расовой почве. По-хорошему завидуешь сплоченности американского общества. Забыв любые внутренние разногласия, они бросаются защищать свою спортсменку. На голубом глазу они пытаются навязать местечковые законы штата Орегон всему человечеству. Нет, это уже даже нельзя назвать двойными стандартами. Это просто мировая информационная война в горячей фазе. Прогнув под себя международные спортивные организации, американцы зачищают всех возможных конкурентов еще до начала соревнований. Вот отстраняют от Олимпиады намибийских бегуний, у которых анализы показывают многовато тестостерона в крови. И в то же самое время разрешают выступать за женскую сборную Новой Зеландии бывшему мужчине. Несколько лет назад он сделал себе операцию по смене пола. С тех пор Лорел Хаббард потребляет гормоны в промышленных масштабах и успешно тягает штангу под женским именем. Годами WADA пристально ищет в тестах следы безобидного мельдония. При этом каннабис практически легализуется на самом высоком уровне. Может, спортсменам еще и алкоголь разрешить? Пускай траву курят и водку хлещут — так, что ли? Или на чем там сын американского президента сидит? Тоже разрешим? Тренд на легализацию наркотиков американский бизнес взял давно. Прикормленные СМИ в разных форматах рекламируют буквально все — от марихуаны до героина. Но особенно отвратительно, когда к этой кампании подключают известных спортсменов, которые, по идее, должны воплощать собой здоровый образ жизни. Не только российские, все сильнейшие атлеты мира живут сегодня как под дамокловым мечом. Замерли в ожидании — кого еще зачистит WADA? В это самое время американские спортсмены требуют разрешить им делать вообще все, что хотят. Очень надоело слушать утомительную ложь про то, что правила одни для всех. На сегодняшний день в олимпийском спорте осталось одно правило. Все золото по умолчанию должно доставаться спортсменам из США. Выходцы из стран-вассалов поделят серебро и бронзу. Всем остальным нациям предлагается поработать массовкой на этом "празднике спорта". Вот только цена таким победам будет ломаный грош. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









202 Источник Похожие новости "Газпром" нашел способ заставить Европу платить Украина решила отменить зиму Компартия Китая готовится управлять миром. Но не в одиночку Война вакцин: как Европа борется со Sputnik V Кумтор. Украденное будущее Кыргызстана Возможно, русские хакеры взломали Байдена Новости партнеров