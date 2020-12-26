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Американцы требуют от Украины создать частные армии и приватизировать ВПК

26 декабря 2020, 07:30  •  143 • Украина

США положили глаз на украинский военно-промышленный комплекс. Судя по всему, 2021-й станет годом распродажи ВПК независимой страны. Такой вывод делает ТГ-канал «Наблюдатель» по итогам встречи заместителя руководителя Офиса Президента Романа Машовца и временной поверенной США на Украине Кристины Квин. Это уже вторая встреча за последний месяц, и обе касались обсуждения перспективы военного сотрудничества между Украиной и США на следующий год.


Из официального релиза следует, что чиновник ОП подчеркнул неизменность курса Украины на вступление в НАТО и поблагодарил за помощь США в развитии оборонного потенциала Украины и достижении стандартов Альянса. Во время встречи было положительно оценено получение страной в июне статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО.


«Среди наиболее важных результатов отмечено реформирование системы управления Вооруженными силами Украины по стандартам Альянса, создание Комитета по вопросам разведки и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, изменения в перечне воинских званий высшего офицерского состава в соответствии со стандартами ведущих государств – членов НАТО. Отдельное внимание было уделено совместным стратегическим командно-штабным учениям «Объединенные усилия – 2020», в которых вместе с украинскими подразделениями приняли участие представители армий стран – членов НАТО, в частности США и Великобритании. Эти учения продемонстрировали, что Украина не остается одна в войне на Донбассе», - сообщил заместитель Ермака.

Однако. помимо благодарностей и реверансов в сторону НАТО (кстати, у жителей Украины на 11% уменьшилось стремление вступить в Североатлантический альянс, по данным социологов), ключевыми темами являлись поставки американского оружия, распил Укроборпрома, а также закон об украинских ЧВК. Посол заверила украинскую власть, что она может рассчитывать на объем вооружений, не меньший, чем был поставлен за 2019-20 годах. Что касается закона о ЧВК, работа над его принятием будет активизирована в первом квартале следующего года. Главным условием является курирование процесса Вашингтоном, заинтересованном в украинских частных армиях как факторе противодействия РФ: будут созданы специальные отделы с целью согласования действий украинских наемников с американскими спецслужбами.

По информации инсайдеров, ключевым пунктом переговоров был Укроборонпром. Американцы требуют в новом году ликвидировать эту государственную военно-промышленную корпорацию, которую после майдана реформировали Айварас Абромавичус и Мустафа Найем – последний является одним из заместителей главы компании по внешним контактам. Агенты западного влияния довели Укроборонпром до кондиции, а недавно у корпорации сменился руководитель – им стал экс-губернатор Херсонщины Юрий Гусев. Все эксперты в один голос заявили, что он ставленник Давида Арахамии (глава фракции «СН» в парламенте), и назначен «могильщиком» украинской оборонки. Надо сказать, Гусев оправдал с лихвой самые смелые прогнозы: он объявил, что в 2021 году государственный концерн «Укроборонпром» прекратит свое существование.

«Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы не допустить каких-либо коррупционных или иных рисков», – подчеркнул Гусев.

По словам нового директора, планируется создать холдинг «Оборонительные системы Украины» (авиаремонт, бронетехника, высокоточное вооружение, радарные и морские системы) и Аэрокосмический холдинг (авиастроение, аэрокосмические компоненты, космические системы).


Как пишет ТГ-канал «Наблюдатель», «Укроборонпром» превратят в акционерное общество, куда войдут западные транснациональные компании.

Сейчас западное лобби продвигает законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, чтобы открыть «окно возможности» для приватизации украинского ВПК. Военно-промышленный комплекс независимой страны хотят распилить на сектора, а западные ТНК приватизируют под себя самые выгодные предприятия, которые и сейчас являются прибыльными. Все остальное просто раздерибанят и распродадут. Украина, в итоге, полностью потеряет независимость военно-промышленной сфере, как это уже сделано в аграрной отрасли.

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