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Американцы требуют от Мюллера прекратить «вешать» русских на Трампа

15 августа 2018, 18:09  •  115 • В мире
Согласно опросу телекомпании CNN, две трети американцев хотят, чтобы расследование спецпрокурором Робертом Мюллером «вмешательства России в американские выборы» было закрыто до ноября, когда в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс
Автор:
Латышев Сергей
Американцы, похоже, серьезно озаботились своим психическим здоровьем, которому угрожает расследование спецпрокурором Робертом Мюллером пресловутого вмешательства России в их президентские выборы. Так как оно генерирует обрушившийся на американцев шквал пугающей «информации» о том, что Москва на каждом шагу с помощью зловещих «русских хакеров» постоянно вмешивается в их жизнь. Американцам внушают, что это именно они, русские, контролируют США, в которых зачем-то существуют 17 могущественных спецслужб.
Граждане США живут в этой фантасмагории больше года. Еще немного, и у них в массовом порядке поедет крыша. Подсознательно люди ощущают, в чем причина этой вакханалии, и хотят ее поскорее прекратить — не ради России, а ради самих себя.
Что показал опрос CNN?
Согласно последнему опросу, причем, что особенно важно, враждебной президенту Дональду Трампу телекомпании CNN, 66% респондентов считают, что разбирательство по России, ее предполагаемому вмешательству в американские выборы и «сговору» с командой Трампа следует завершить до промежуточных выборов в ноябре. Лишь четверть опрошенных (26%) выступает против временных ограничений для «расследования» спецпрокурора Мюллера. Разумеется, больше хотят завершения этой «охоты на ведьм», как называет происходящее президент Трамп, республиканцы (72%). Но самое интересное, что и среди сторонников демократов за это выступает большинство респондентов (57%). Как видим, мало кто хочет сойти с ума.

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