Американцы требуют от Мюллера прекратить «вешать» русских на Трампа

Согласно опросу телекомпании CNN, две трети американцев хотят, чтобы расследование спецпрокурором Робертом Мюллером «вмешательства России в американские выборы» было закрыто до ноября, когда в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс

Автор:

Латышев Сергей

Американцы, похоже, серьезно озаботились своим психическим здоровьем, которому угрожает расследование спецпрокурором Робертом Мюллером пресловутого вмешательства России в их президентские выборы. Так как оно генерирует обрушившийся на американцев шквал пугающей «информации» о том, что Москва на каждом шагу с помощью зловещих «русских хакеров» постоянно вмешивается в их жизнь. Американцам внушают, что это именно они, русские, контролируют США, в которых зачем-то существуют 17 могущественных спецслужб.

Граждане США живут в этой фантасмагории больше года. Еще немного, и у них в массовом порядке поедет крыша. Подсознательно люди ощущают, в чем причина этой вакханалии, и хотят ее поскорее прекратить — не ради России, а ради самих себя.

Что показал опрос CNN?

Согласно последнему опросу, причем, что особенно важно, враждебной президенту Дональду Трампу телекомпании CNN, 66% респондентов считают, что разбирательство по России, ее предполагаемому вмешательству в американские выборы и «сговору» с командой Трампа следует завершить до промежуточных выборов в ноябре. Лишь четверть опрошенных (26%) выступает против временных ограничений для «расследования» спецпрокурора Мюллера. Разумеется, больше хотят завершения этой «охоты на ведьм», как называет происходящее президент Трамп, республиканцы (72%). Но самое интересное, что и среди сторонников демократов за это выступает большинство респондентов (57%). Как видим, мало кто хочет сойти с ума.