Американцы сымитировали бомбардировку Крыма: В Пентагоне подтвердили действия

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США провели тренировку над Черным морем, у берегов Крыма. Как отметили в Пентагоне, маневры проводились в рамках подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами. След бомбардировщиков остался на картах ресурса PlaneRadar. Согласно этим данным, маневры состоялись 19 октября.

Интересно, что бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США сымитировали удары по Крыму. А тренировка проводилась вместе с военными из Украины, Грузии и Румынии, о чем после заявили в Пентагоне. Полет продолжался 12 часов.

У российских границ эти бомбардировщики оказываются не первый раз. Ранее те же B-52H имитировали бомбежку базы Балтийского флота. Кроме того, пилоты облетали Калининградскую область. Российские военные поднимали на перехват истребители, когда так называемые американские партнеры начинали угрожать нашим границам.

Ранее в Кремле с сожалением отмечали, что визиты американских бомбардировщиков к нашим границам лишь усиливают напряжение в отношениях двух стран.