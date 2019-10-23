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Американцы сымитировали бомбардировку Крыма: В Пентагоне подтвердили действия
23 октября 2019, 14:09 • 117 • Политика
В Пентагоне рассказали о полете B-52 с имитацией бомбардировки Крыма.
Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США провели тренировку над Черным морем, у берегов Крыма. Как отметили в Пентагоне, маневры проводились в рамках подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами. След бомбардировщиков остался на картах ресурса PlaneRadar. Согласно этим данным, маневры состоялись 19 октября.
Интересно, что бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США сымитировали удары по Крыму. А тренировка проводилась вместе с военными из Украины, Грузии и Румынии, о чем после заявили в Пентагоне. Полет продолжался 12 часов.
У российских границ эти бомбардировщики оказываются не первый раз. Ранее те же B-52H имитировали бомбежку базы Балтийского флота. Кроме того, пилоты облетали Калининградскую область. Российские военные поднимали на перехват истребители, когда так называемые американские партнеры начинали угрожать нашим границам.
Ранее в Кремле с сожалением отмечали, что визиты американских бомбардировщиков к нашим границам лишь усиливают напряжение в отношениях двух стран.
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