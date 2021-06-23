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Американцы сплагиатили окрас русского истребителя

23 июня 2021, 04:20  •  75 • В мире
На военно-морской авиабазе Океана был представлен первый и пока единственный F/A-18E Super Hornet в особых цветах. Американцы сплагиатили окрас русского истребителя Су-57.
Издание The Drive называет Су-57 Felon "лучшим истребителем России". В публикации предполагается, что как минимум три самолёта этой модификации имеют раскраску типа "белая акула".
Именно эту цветовую схему и сплагиатили американцы. Военно-морские силы США продемонстрировали F/A-18E Super Hornet с позывным "Засада" (Ambush) в тех же цветах, что и русский оригинал.
Предполагается, что копия будет условным противником во время учений. Самолёт был представлен на базе Океана, располагающейся в Вирджинии. Там базируется подразделение ВМС США, которое специализируется на копировании истребителей вероятных противников и их тактики.

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