На военно-морской авиабазе Океана был представлен первый и пока единственный F/A-18E Super Hornet в особых цветах. Американцы сплагиатили окрас русского истребителя Су-57.

Издание The Drive называет Су-57 Felon "лучшим истребителем России". В публикации предполагается, что как минимум три самолёта этой модификации имеют раскраску типа "белая акула".

Именно эту цветовую схему и сплагиатили американцы. Военно-морские силы США продемонстрировали F/A-18E Super Hornet с позывным "Засада" (Ambush) в тех же цветах, что и русский оригинал.

Предполагается, что копия будет условным противником во время учений. Самолёт был представлен на базе Океана, располагающейся в Вирджинии. Там базируется подразделение ВМС США, которое специализируется на копировании истребителей вероятных противников и их тактики.