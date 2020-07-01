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Американцы сперва не обратили внимания, но… русский "Филин" может ослепить, и не только

01 июля 2020, 23:00  •  35 • Политика
Китайские СМИ назвали российское оружие, способное ввергнуть в панику войска США. Речь идёт о системе визуально-оптических помех "Филин", которая может вызывать ослепление, головокружение и даже галлюцинации у попавших под её воздействие людей.
Российская система визуально-оптических помех "Филин" способна обратить в панику военнослужащих США. Такое мнение о новом оружии России высказывает китайское издание Sohu.
Впервые о системе стало известно ещё в прошлом году. Тогда американские военные лишь отмахнулись, заявив, что располагают аналогичной техникой. Однако потом в США обратили внимание на один момент, который изначально пропустили. Дело в том, что российский "Филин" не просто ослепляет противника. Система также способна вызвать у подвергшихся её воздействию людей головокружение и даже галлюцинации.
Эта система даст серьёзное преимущество в случае боестолкновения с силами США, так как её применение может привести к панике и потере контроля за ситуацией в рядах американских военных, - цитирует Nation News мнение китайского издания.
Также Sohu отмечает, что "Филином" могут оснастить все современные российские корабли.

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