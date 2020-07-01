Американцы сперва не обратили внимания, но… русский "Филин" может ослепить, и не только

Российская система визуально-оптических помех "Филин" способна обратить в панику военнослужащих США. Такое мнение о новом оружии России высказывает китайское издание Sohu.

Впервые о системе стало известно ещё в прошлом году. Тогда американские военные лишь отмахнулись, заявив, что располагают аналогичной техникой. Однако потом в США обратили внимание на один момент, который изначально пропустили. Дело в том, что российский "Филин" не просто ослепляет противника. Система также способна вызвать у подвергшихся её воздействию людей головокружение и даже галлюцинации.

Эта система даст серьёзное преимущество в случае боестолкновения с силами США, так как её применение может привести к панике и потере контроля за ситуацией в рядах американских военных, - цитирует Nation News мнение китайского издания.

Также Sohu отмечает, что "Филином" могут оснастить все современные российские корабли.