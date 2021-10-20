Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
Главная / Политика

Американцы составили рейтинг самого мощного оружия России

20 октября 2021, 11:05  •  138 • Политика
Американское издание 19FortyFive составило рейтинг наиболее смертоносного оружия на вооружении армии России.
Наиболее мощное оружие армии России названо в публикации издания 19FortyFive.
Первое место в списке наиболее мощного оружия занимает ракета "Посейдон". Издание напоминает, что ракета сможет поразить любой город США на побережье. Известно, что масса вооружения около 100 тонн, его устанавливают на подводную лодку К-329 "Белгород".
Второе место занимает зенитная система С-400, которая способна победить беспилотники, самолёты, а также разные виды ракет. Также место в рейтинге занимает зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Четвёртое место в списке у вертолёта Ми-28НМ, машина оснащена новыми двигателями, системами вооружения и радарами.
Рейтинг завершает стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс", который невозможно обнаружить и который разворачивается к запуску за 7 минут. Ракета способна нести 6 боеголовок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





138
Источник
Похожие новости
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России с альянсом
20 октября 2021, 07:35
Украинский генерал придумал новый способ воевать с Россией
20 октября 2021, 02:20
Болевое решение: что сулят дополнительные выходные россиянам и бизнесу
20 октября 2021, 07:35
Над "Газпромом" нависла американская угроза: "Мы работаем"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист побл...
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 01:45
США не выдержали конкуренции с русским газом - в ход пошли грязные методы
20 октября 2021, 01:45
"Радужное лобби" осадили из Шотландии: "Маму" удалить не позволим
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2021, 19:35
Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
18 октября 2021, 07:45
eNews: Катастрофа Зеленского и провалы Санду
17 октября 2021, 20:40
Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
17 октября 2021, 18:55
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.