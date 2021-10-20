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Американцы составили рейтинг самого мощного оружия России
20 октября 2021, 11:05 • 138 • Политика
Американское издание 19FortyFive составило рейтинг наиболее смертоносного оружия на вооружении армии России.
Наиболее мощное оружие армии России названо в публикации издания 19FortyFive.
Первое место в списке наиболее мощного оружия занимает ракета "Посейдон". Издание напоминает, что ракета сможет поразить любой город США на побережье. Известно, что масса вооружения около 100 тонн, его устанавливают на подводную лодку К-329 "Белгород".
Второе место занимает зенитная система С-400, которая способна победить беспилотники, самолёты, а также разные виды ракет. Также место в рейтинге занимает зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Четвёртое место в списке у вертолёта Ми-28НМ, машина оснащена новыми двигателями, системами вооружения и радарами.
Рейтинг завершает стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс", который невозможно обнаружить и который разворачивается к запуску за 7 минут. Ракета способна нести 6 боеголовок.
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