Американцы составили рейтинг самого мощного оружия России

Американское издание 19FortyFive составило рейтинг наиболее смертоносного оружия на вооружении армии России.

Наиболее мощное оружие армии России названо в публикации издания 19FortyFive.

Первое место в списке наиболее мощного оружия занимает ракета "Посейдон". Издание напоминает, что ракета сможет поразить любой город США на побережье. Известно, что масса вооружения около 100 тонн, его устанавливают на подводную лодку К-329 "Белгород".

Второе место занимает зенитная система С-400, которая способна победить беспилотники, самолёты, а также разные виды ракет. Также место в рейтинге занимает зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Четвёртое место в списке у вертолёта Ми-28НМ, машина оснащена новыми двигателями, системами вооружения и радарами.

Рейтинг завершает стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс", который невозможно обнаружить и который разворачивается к запуску за 7 минут. Ракета способна нести 6 боеголовок.