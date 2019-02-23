Американцы сольются с контингентом Европы: США оставят в Сирии 400 военных

Американские военные войдут в общий контингент вместе с европейскими, всего речь идет максимум о 1,5 тыс. Американских военных представителей в Сирии планируется оставить по численности 400 человек, сообщает Reuters.

США оставят в Сирии 400 военных. Как заявил высокопоставленный сотрудник администрации США, американский военный контингент сольется с европейским, общая численность которого составит около полутора тысяч человек.

Отмечается, что США со своей стороны оставят в САР 200 своих на базе в районе Ат-Танф, аналогичное число миротворцев будет размещено на северо-востоке страны.

При этом, как пояснил источник Reuters, оставшиеся в арабской республике американцы намерены обеспечить создание и наблюдение за зоной безопасности.





19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, которых в стране на данный момент насчитывается порядка 2 тыс. человек. Американский лидер объяснил это решение военным разгромом основной части боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".