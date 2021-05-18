Американцы собрались составлять реестр НЛО

Американские политики считают, что необходимо составить реестр НЛО, чтобы точно знать, когда пришельцы появлялись в США. Сенатор Марко Рубио заявил об этом на полном серьёзе, чем обеспокоил британцев.

В одном из публичных выступлений Рубио рассказал, что Пентагон готовит особый доклад, в котором говорится о реальности угрозы от неопознанных летающих объектов. Документ должен быть обнародован уже в следующем месяце.

По словам Рубио, Соединённые Штаты должны более осознанно и серьёзно относиться к возможностям вторжения кораблей пришельцев, инопланетных дронов и самолётов.

"Я хочу, чтобы у нас был процесс для анализа поступающих данных. Чтобы был реестр и вёлся анализ - до тех пор, пока мы не получим ответы", - приводит слова американского политика РИА ФАН.

Британцев с заявлениями Рубио познакомило издание Daily Mail. В комментариях люди предположили, что НЛО, о которых так много говорят американцы, вполне могут являться какими-нибудь самолётами военно-воздушных сил США. Просто Пентагон не хочет "афишировать" разработку.

"Да Байден сам инопланетянин. Только медлительный и тупой", - не удержался от иронии MizzMolly.