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Американцы собрались составлять реестр НЛО
18 мая 2021, 21:15 • 68 • В мире
Американские политики считают, что необходимо составить реестр НЛО, чтобы точно знать, когда пришельцы появлялись в США. Сенатор Марко Рубио заявил об этом на полном серьёзе, чем обеспокоил британцев.
В одном из публичных выступлений Рубио рассказал, что Пентагон готовит особый доклад, в котором говорится о реальности угрозы от неопознанных летающих объектов. Документ должен быть обнародован уже в следующем месяце.
По словам Рубио, Соединённые Штаты должны более осознанно и серьёзно относиться к возможностям вторжения кораблей пришельцев, инопланетных дронов и самолётов.
"Я хочу, чтобы у нас был процесс для анализа поступающих данных. Чтобы был реестр и вёлся анализ - до тех пор, пока мы не получим ответы", - приводит слова американского политика РИА ФАН.
Британцев с заявлениями Рубио познакомило издание Daily Mail. В комментариях люди предположили, что НЛО, о которых так много говорят американцы, вполне могут являться какими-нибудь самолётами военно-воздушных сил США. Просто Пентагон не хочет "афишировать" разработку.
"Да Байден сам инопланетянин. Только медлительный и тупой", - не удержался от иронии MizzMolly.
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