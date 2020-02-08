Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе

Соединенные Штаты Америки недовольны происходящим в Идлибе. Об этом они дали понять несколькими способами посредством своих официальных представителей в различных структурах. Например, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что Штаты «в ужасе» от происходящего в мятежной сирийской провинции. При этом Вашингтон, по словам Крафт, всецело поддерживает Турцию в ее военных действиях против армии Башара Асада, которая наступает на сепаратистов и активно отвоевывает у них территории. Само собой не обошлось без критики в адрес России и Ирана, которые обвиняются в «варварских наступлениях». Были и другие заявления на разных уровнях, но наибольший интерес представляет сообщение Посольства США в Сирии.

Эта структура подошла к вопросу творчески — посредством видео, размещенного в Twitter, чем уже переплюнула Крафт и иже с ней. Но самое интересное — это содержимое. Видеоряд простой — нарезка взрывов, плачущих детей, фото Путина и Асада, американских и турецких политиков. Куда примечательнее текст, который порциями выдается по мере смены кадров. В начале говорится об осуждении действий России, Ирана, Асада и Хезболлы в Идлибе, затем выражается поддержка в адрес страдающих сирийцев. А вот потом уже доходит и до угроз. Заявляется, что атаки России, Асада и ее союзников должны прекратиться. И пока они продолжаются, Штаты будут использовать «всю свою мощь» (подчеркнуто жирным — авт.), чтобы не допустить легализации режима Асада.

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Самое забавное, что фактически такой структуры, как американское посольство в Сирии, не существует. Оно было закрыто еще в 2012 году. Какое-то время дипломаты находились в посольстве Польши, затем — в посольстве Чехии. Но свою работу посольство уже давно прекратило, однако на бумаге оно существует и является официальным органом.

Тем не менее, многие СМИ на Западе восприняли эту новость как своего рода угрозу войны в адрес России и Ирана. В видео выражалась поддержка действий Турции, и на этом основании появились предположения, что Вашингтон провернет свою атаку против Сирии совместно с Анкарой. К тому же политически в агрессии против своих врагов на Ближнем Востоке может быть заинтересован Дональд Трамп — его внешнеполитический курс подвергается серьезным нападкам после того, как подтвердилась информация о том, что американские военные все-таки пострадали под иранским огнем, имевшим место быть после убийства генерала Сулеймани. В общем, самое время для очередной авантюры дяди Сэма.

Но насколько далеко могут зайти янки? Действительно ли они готовы нанести удар по нашим военным? Или это будет очередной фарс, наподобие тех, что мы наблюдали до этого?

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что вероятность удара наличествует, и она будет расти или снижаться на фоне того, какие передвижения американский флот будет совершать в Средиземном море, ибо, скорее всего, именно оттуда и будет производиться атака, если, конечно, будет.

— Почему американцы ввязываются в идлибскую ситуацию? Тут, скорее всего, дело в их союзниках. В Идлибе уже давно находится политический центр местных союзников Соединенных Штатов. К нему был приставлен небольшой штат американских и, возможно, израильских военных советников, которые координировали те или иные действия так называемой оппозиции. Например, я допускаю, что израильтяне и американцы могли курировать и, возможно, продолжают курировать вопросы, связанные с атаками беспилотников на нашу базу. Но сейчас запахло жареным. Туркам эти люди по большому счету не нужны, более того, они сами периодически вредят планам Анкары, потому что от их действий так или иначе турки страдают. Так что остается надеяться только на своего единственного покровителя. Ну вот и США вмешались.

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«СП»: — Приведет ли это к реальной атаке?

— Такая возможность есть, но пока точно ничего нельзя сказать. Дональд Трамп после иракской истории предстал перед американской общественностью и политической элитой не в лучшем свете. Говорили, что никто из солдат не пострадал, оказалось, что больше полусотни все-таки пострадало. Возможно, это надоумит его использовать Идлиб как инструмент для поднятия авторитета. Так он сможет продемонстрировать определенным кругам, что он по-прежнему хозяин на Ближнем Востоке. Но сейчас все зависит от того, какие маневры американские корабли будут совершать в Средиземном море. Очевидно, что наносить удар они будут крылатыми ракетами — такая их тактика уже не раз оправдала себя. Практически никаких рисков. Если корабли подойдут поближе к берегам Сирии, то тогда уже можно будет почти наверняка сказать, что удар состоится. США, конечно, могут попробовать нанести удар и со стороны Персидского залива, но это будет нерационально, что в Пентагоне понимают. Вряд ли такой сценарий возможен.

«СП»: — Каковы риски для наших военных? Предупредят ли российскую сторону перед ударом, как это было ранее?

— Последнее, что нужно Штатам — это жертвы среди россиян. Помните, как они открещивались от какого бы то ни было участия в убийстве генерал-лейтенанта Асапова под Дэйр-эз-Зором? Тогда террористы вели поразительный по точности обстрел, и появились предположения, что Вашингтон как-то приложил руку. Но США категорически отвергали все подобные версии. Так что если обстрел состоит, то нанесен он будет по позициям и объектам Сирийской арабской армии. К тому же наши военные в Идлибе представлены в основном авиацией, это понижает потенциальные риски. И да, вероятно, США предупредят об ударах.

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