Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточно...
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
Главная / В мире

Американцы скрыли от русских запуск спутника с МКС

01 июля 2021, 23:10  •  150 • В мире
Астронавты США скрыли от русских запуск спутника с Международной космической станции (МКС). Появились предположения о владельце аппарата.
На сайте Space-track.org, вход на который доступен только авторизованным пользователям, появилась информация от Военно-воздушных сил США. Американские военные сообщили о запуске космического аппарата BD-28.
Этот спутник выведен на орбиту с борта МКС. При этом официальных уведомлений об этой операции не было. Как правило, в американском сегменте станции выведение спутников на орбиту предполагает вынос за пределы станции особой платформы. Всю работу выполняют при помощи манипуляторов.
Джонатан Макдауэлл, который является экспертом по космонавтике в США, в Twitter поделился предположениями. Он считает, что владельцем BD-28 является американская частная компания. Запуск был тайным, потому что эта компания не стремится к афишированию своей деятельности.
На борту МКС на данный момент работают семь человек. В состав 65-й экспедиции от России вошли Пётр Дубров и Олег Новицкий, от США - Марк Ванде Хай, Меган Макартур и Шейн Кимброу. На станции также ведут исследования француз Том Песке и японец Акихико Хосиде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






150
Источник
Похожие новости
01 июля 2021, 02:05
Британцы разобрались, откуда взялись НЛО: Во всём виноваты русские
01 июля 2021, 10:20
Княгиня Монако заразилась неизвестной инфекцией: Подданные в тревоге
01 июля 2021, 06:40
И мясо съесть, и от метана не задохнуться: В Бразилии начали производить безвредную говядину
30 июня 2021, 23:15
Уроки истории: как демонтаж статуй конфедератов в Капитолии может повлиять на американское общество
01 июля 2021, 02:00
«Комплекс политической неполноценности»: как страны ЕС оспаривают верховенство законодательства союза над национальными
01 июля 2021, 06:40
"Общество средней зажиточности": Глава Китая заявил о полном искоренении бедности
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2021, 04:00
"Ваше сообщение непонятно": Экипаж Defender тянул время
30 июня 2021, 07:45
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
25 июня 2021, 15:00
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
25 июня 2021, 21:25
Снести маяк авианосцем? Валяйте, придурки!
26 июня 2021, 09:20
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
30 июня 2021, 04:05
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.