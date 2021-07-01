Американцы скрыли от русских запуск спутника с МКС

Астронавты США скрыли от русских запуск спутника с Международной космической станции (МКС). Появились предположения о владельце аппарата.

На сайте Space-track.org, вход на который доступен только авторизованным пользователям, появилась информация от Военно-воздушных сил США. Американские военные сообщили о запуске космического аппарата BD-28.

Этот спутник выведен на орбиту с борта МКС. При этом официальных уведомлений об этой операции не было. Как правило, в американском сегменте станции выведение спутников на орбиту предполагает вынос за пределы станции особой платформы. Всю работу выполняют при помощи манипуляторов.

Джонатан Макдауэлл, который является экспертом по космонавтике в США, в Twitter поделился предположениями. Он считает, что владельцем BD-28 является американская частная компания. Запуск был тайным, потому что эта компания не стремится к афишированию своей деятельности.

На борту МКС на данный момент работают семь человек. В состав 65-й экспедиции от России вошли Пётр Дубров и Олег Новицкий, от США - Марк Ванде Хай, Меган Макартур и Шейн Кимброу. На станции также ведут исследования француз Том Песке и японец Акихико Хосиде.