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Американцы скрыли от русских запуск спутника с МКС
01 июля 2021, 23:10 • 150 • В мире
Астронавты США скрыли от русских запуск спутника с Международной космической станции (МКС). Появились предположения о владельце аппарата.
На сайте Space-track.org, вход на который доступен только авторизованным пользователям, появилась информация от Военно-воздушных сил США. Американские военные сообщили о запуске космического аппарата BD-28.
Этот спутник выведен на орбиту с борта МКС. При этом официальных уведомлений об этой операции не было. Как правило, в американском сегменте станции выведение спутников на орбиту предполагает вынос за пределы станции особой платформы. Всю работу выполняют при помощи манипуляторов.
Джонатан Макдауэлл, который является экспертом по космонавтике в США, в Twitter поделился предположениями. Он считает, что владельцем BD-28 является американская частная компания. Запуск был тайным, потому что эта компания не стремится к афишированию своей деятельности.
На борту МКС на данный момент работают семь человек. В состав 65-й экспедиции от России вошли Пётр Дубров и Олег Новицкий, от США - Марк Ванде Хай, Меган Макартур и Шейн Кимброу. На станции также ведут исследования француз Том Песке и японец Акихико Хосиде.
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