Американцы скатятся: Кедми дал прогноз о будущем власти Байдена

США на подходе к новой Великой депрессии, страна ослаблена, центральная власть серьёзно подточена - такие выводы сделал израильский политолог Яков Кедми. В ходе пресс-конференции медиагруппы "Патриот" он выразил уверенность, что обстановка в Штатах станет ещё хуже, если вдруг будет развязана ненужная война.

Тем более если оценивать такой сценарий при власти Байдена. По мнению Кедми, названному победителю президентской гонки физически сложно даже разговаривать.

"Трудно понять, когда Байден говорит осмысленно. В своём сознании он не различает ничего, когда он говорит по делу или очередную глупость", - цитирует слова эксперта "ПолитРоссия".

И всё это происходит на фоне колоссального разрушения в обществе, что повлечёт за собой лишь одно - американцы попросту скатятся.

"Единое избирательное право разрушено. В чём тогда это государство едино? У них нет ежедневных интересов, - констатирует Кедми. - Внутренняя политика оторвана от американского народа".

Эксперт отмечает, что если политика действующего лидера США Дональда Трампа оценивалась на реальной оценке сил страны, то при Байдене не будет разрешена ни одна политическая проблема.

"Он не может наладить отношения с Европой, не может остановить развитие России. Он не может решить ни одной международной проблемы", - резюмировал политолог.