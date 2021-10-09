Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России

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Опозоренным гражданам Штатов предложили поскорее вернуться на родину

Накануне стало известно, что МВД подозревает трех сотрудников посольства США в Москве в краже рюкзака у москвича Дмитрия Корнилова в кафе. Американцы осудили выходку своих соотечественников.

О краже имущества морпехами, которые являются административно-техническими сотрудниками посольства, написало издание Washington Post. Читатели эмоционально прокомментировали ситуацию.

Американцы в комментариях предложили своим соотечественникам покинуть РФ вместо уголовного преследования. Американские пользователи Сети признались, что шокированы произошедшим. Некоторые сочли, что морпехи заслуживают наказания. Кое-кто даже полагает, что посольство США в Москве нужно закрыть.

Читатели также задались вопросом, зачем сотрудники посольства украли рюкзак. Однако так и не смогли найти вразумительного ответа. В сумке оказались паспорт, деньги, спортивная форма и мышка для компьютера.

Корнилов оставил рюкзак на несколько минут под барной стойкой. Вернувшись к своему месту, молодой человек не обнаружил своих вещей. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Всем подозреваемым до 30 лет. МИД РФ потребовал от США снять с морпехов дипломатический иммунитет.