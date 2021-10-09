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Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России

09 октября 2021, 13:10  •  185 • Политика
Фото: Saquan Stimpson - Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Накануне стало известно, что МВД подозревает трех сотрудников посольства США в Москве в краже рюкзака у москвича Дмитрия Корнилова в кафе. Американцы осудили выходку своих соотечественников. 
О краже имущества морпехами, которые являются административно-техническими сотрудниками посольства, написало издание Washington Post. Читатели эмоционально прокомментировали ситуацию.
Американцы в комментариях предложили своим соотечественникам покинуть РФ вместо уголовного преследования. Американские пользователи Сети признались, что шокированы произошедшим. Некоторые сочли, что морпехи заслуживают наказания. Кое-кто даже полагает, что посольство США в Москве нужно закрыть. 
Читатели также задались вопросом, зачем сотрудники посольства украли рюкзак. Однако так и не смогли найти вразумительного ответа.  В сумке оказались паспорт, деньги, спортивная форма и мышка для компьютера. 
Корнилов оставил рюкзак на несколько минут под барной стойкой. Вернувшись к своему месту, молодой человек не обнаружил своих вещей. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Всем подозреваемым до 30 лет. МИД РФ потребовал от США снять с морпехов дипломатический иммунитет. 

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