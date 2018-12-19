Американцы сдаются и оставляют Сирию Асаду

Барак Обама дал добро на ввод американских военных в Сирию под предлогом необходимости борьбы с Исламским государством*. Тогда такая нужда действительно была.

Исламское государство контролировала большую часть Сирии — весь восток, почти весь север, центр, а в один момент фанатики и вовсе были готовы к полноценному штурму Дамаска. Их крупные силы находились поблизости и без иностранного вмешательства высоки были риски того, что столица падет, а это означала бы полное разрушение Сирии как государства. Ну вот, все, кто хотел, вмешались. И в сирийскую войну за очень короткое время вмешалось сразу несколько десятков государств.

Кто только ее не бомбил — тут и Израиль, и половина Европейского союза, и Австралия. Однако интереснее всего тут то, что на постоянной основе в САР отправили своих военных Соединенных Штаты и Россия. Эти страны преследовали противоположные цели, отчего сирийский гражданский конфликт потихоньку стал превращаться в опосредованную войну. Штаты, несмотря на заверения Обамы и его команды о войне против ИГИЛ, делали больше для уничтожения или хотя бы отстранения Башара Асада от власти.

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Кстати, свое стремление лишить его президентского кресла Вашингтон продемонстрировал еще до войны — в период массовых антиправительственных демонстраций в Сирии лидеры США многократно оскорбляли Асада, и призывали его добровольно отказаться от власти. При этом Запад активно финансировал различные группировки, возглавлявшие протесты.

И буквально еще летом 2015 года Штаты были очень близки к достижению своей цели — Асад из-за ИГИЛ был на грани, на грани, скорее, гибели, чем отставки. Террористам оставалась совсем немного для того, чтобы организовать эффективный штурм Дамаска. Благодаря России, Асад спасся. Москва спасла не только его жизнь, но и закрепила за ним право быть фактически бессрочным президентом. К слову, кто не знает, Башар Асад является президентом уже как больше восемнадцати лет, и это при том, что ему всего лишь 53 года. И что-то подсказывает, что в ближайшие лет десять его вряд ли кто-нибудь сменит. Конечно, сейчас он руководит совершенно не той Сирией, что была восемь лет назад, тем не менее, официально он президент, да и фактически в его руках сосредоточена немалая власть. Да, теперь США вряд ли могут угрожать ему как-то.

Это, кстати, заметно и по тому, как меняется американская политика в отношении Сирии. Так, в последнее время из-за океана до нас часто доносится информация, что Штаты будто бы готовы смириться с властью Асада в Сирии. Причем исходит она от весьма высокопоставленных чиновников.

Например, в понедельник с подобным заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он сказал, что больше никто не стремится избавиться от Асада, Штаты в том числе. Однако на диалог с сирийским президентом США будут готовы идти, если режим станет «принципиально другим», а для этого Асаду нужно пойти на «компромисс». И тут же Джеффри объяснил, что под диалогом подразумевается возможность выделения денег на восстановлении САР. По словам чиновника, США ничего не вложат, если президент Сирии не изменит своего подхода к оппозиции, да и к Сирии в целом. Правда, никакой конкретики больше, только такое вот неясное выражение недовольства, но уже без прямых угроз.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что подобные заявления звучат не просто так. Это действительно похоже на то, что Штаты смирились с восстановлением Асада в правах. При этом это может привести к сокращению американского присутствия в САР.

— Давайте посмотрим на ленту новостей. Давно ли американцы освещали события в Сирии? Что-то накал страстей, вызванный сирийскими событиями, у американцев в последнее время не наблюдается. Раньше они регулярно сообщали, что Коалиция сделал это, Коалиция сделал то, а сейчас почему-то перестали об это так часто говорить. И, может быть, это связано с общей риторикой — Сирия сейчас их меньше интересует. Да, у них в Сирии далеко не все гладко.

Если посмотреть на карту, то большую часть территорий контролирует Дамаск при помощи российских военных, а за американцами остался Эт-Танф и все, что находится на восточном берегу Евфрата. Ну, есть у них еще влияние на какие-то идлибские дела. На основании этого я бы не стал говорить, что у них там все замечательно. Поэтому нужно найти повод выйти из Сирии и выполнить обещания, которые давал еще Барак Обама, и сохранить при этом лицо. Вот сейчас, я думаю, мы это и наблюдаем.

«СП»: — То есть вы полагаете, что это своего рода подготовка к выводу сил?

— Я думаю, что общественность начинают готовить к тому, что, да, готовится, скорее всего, выход. Но это вряд ли пока касается восточного берега Евфрата. Курдская тема остается. Ее они будут развивать. То есть, даже если они не выйдут полностью, то, вероятно, резко сократят силы. Такой вариант возможен.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.