Американцы сбрасывают фигуры с шахматной доски: Главред USA Really рассказал о новом давлении на сайт

Молодой англоязычный сайт USA Really начал сталкиваться с проблемами сразу после открытия. Недавно американское руководство лишило его сертификатов безопасности. Атаку на сайт главный редактор информационного ресурса Александр Малькевич назвал тотальным подавлением свободы слова и отметил, что "за невозможностью сыграть партию в шахматы американцы просто сбрасывают фигуры с доски".

Главный редактор российского СМИ - англоязычного портала USA Really - Александр Малькевич, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества и СМИ, прокомментировал давление со стороны американских властей на сайт и отметил, что "молодой ресурс фактически превратился в главного информационного врага такой большой страны, как США".

Малькевич рассказал, что сайт лишили сертификатов безопасности, а это значит, что при попытке входа на сайт у пользователей на экранах будет появляться сообщение, предупреждающее об опасности. Собеседник ФАН назвал подобные действия американского руководства тотальным подавлением свободы слова.

Напомним, что портал USA Really и его главред Малькевич попали под американские санкции в связи с подозрениями во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году, при этом сайт USA Really во время выборов еще даже не существовал.

Малькевич отметил, что проблемы у сайта возникли сразу после его открытия. Им не разрешали открывать аккаунты в некоторых западных соцсетях, заставили зарегистрировать портал в качестве иностранного агента, потом Малькевича вызывали в ФБР на допрос, а затем последовало внесение сайта и лично главного редактора в санкционный список США. По словам Малькевича, на примере USA Really хорошо видно, что происходит "со всей системой западной демократии и западных свобод".

"За невозможностью сыграть партию в шахматы американцы просто сбрасывают фигуры с доски, а саму доску переворачивают", - резюмировал Малькевич.