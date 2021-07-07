Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пристально следит за ситуацией в Афганистане, "где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению", в том числе после того как американцы оттуда сбежали. На защиту союзников встанут русские, используя возможности нашей базы на границе Таджикистана с Афганистаном.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что наша страна сделает всё, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников. В том числе глава МИД России не исключил и использование возможностей нашей военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном.

То есть на защиту от угрозы, идущей из Афганистана, встанут русские военные. Россия готова исполнить свои обязательства в рамках ОДКБ.

При этом министр напомнил о побеге американцев со своей базы, дипломатично назвав это "поспешным выводом американских и других натовских войск". Лавров обратил внимание на то, что после этого обстановка в регионе стремительно ухудшается.

Россия при этом, по словам министра, "пристально следит за происходящим в Афганистане".