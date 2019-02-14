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Американцы сами развенчали свой миф о присутствии российских военных в Венесуэле

14 февраля 2019, 08:24  •  27 • В мире
Представитель США по Венесуэле Абрамс развенчал миф о том, что в Боливарианской республике могут находится российские военные.
Американской представитель, занимающийся вопросами Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил, США не нашли следов присутствия в Боливарианской республике российских военных.
Данное заявление он сделал во время выступления на слушаниях в палате представителей.
"Признаков присутствия войск нет", — заявил Абрамс.
2 февраля советник по нацбезопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных перейти на сторону лжепрезидента Хуана Гуайдо.

В российском МИД заявили, что Венесуэла не запрашивала у России военной помощи.

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