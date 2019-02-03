«Американцы сами начнут торговаться»: к чему может привести приостановка Договора РСМД

Президент России Владимир Путин заявил об ответной мере на действия США — приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На этом фоне российскому ОПК поставлена задача создания собственных ракет. Пристальное внимание будет уделено и стратегическим инструментам сдерживания. Эксперты называют ответные действия Москвы логичными и отмечают, что даже ликвидация ДРСМД не повлечёт негативных последствий для страны. Кроме того, особо подчёркивается, что США не только инициировали разрыв соглашения, но и де-факто не соблюдали его последние 20 лет.

В субботу, 2 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что страна приостанавливает своё участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. На встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу российский лидер подчеркнул, что все прежние предложения Москвы по этой и другим проблемам в области ядерного разоружения остаются в силе, но мяч теперь на противоположной стороне.

«Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме», — заявил президент.

«Подождём, пока наши партнёры не созреют для того, чтобы вести с нами равноправный содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнёров, да и для всего мира», — отметил Путин.

«В реалистичном ключе»

В ходе совещания с главой государства Сергей Лавров отметил, что США не только инициировали разрыв соглашения о ликвидации наземных ракет дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, подписанного Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом в 1987 году, но и де-факто не соблюдали его с 1999-го.

Среди явных нарушений ДРСМД — создание тяжёлых беспилотников, которые по своим характеристикам подпадают под ограничения этого документа; испытания ракет-мишеней в рамках разработки системы ПРО и размещение в контексте создания глобальной системы ПРО в Румынии пусковых установок Mk 41, пригодных для запуска ракет средней дальности «Томагавк», а также планы по установке аналогичных систем в Польше и Японии.

Владимир Путин, Сергей Лавров и Сергей Шойгу во время встречи 2 февраля

© Алексей Никольский / РИА Новости

По словам главы внешнеполитического ведомства, ни повышенные меры прозрачности, принятые МИД вместе с российским Минобороны, ни попытки дипломатическим путём спасти ДРСМД не нашли понимания у США. Не прислушивалась американская сторона и к аргументам Москвы касательно сферы контроля над вооружениями.

Так, например, Соединённые Штаты предоставили доступ к ядерному оружию в Европе третьим странам — своим союзникам по НАТО, отказались от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, разработали боеголовки малой мощности и поставили под вопрос будущее договора СНВ-III, ограничивающего стратегический ядерный потенциал России и США.

«Заявление президента России выдержано в реалистичном ключе», — прокомментировал приостановку участия России в ДРСМД ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Михаил Александров.

«Даётся принципиальная оценка позиции США. Ясно подчёркивается, что мы не будем плясать под чужую дудку. Также считаю правильным предложение не выступать и с инициативами по разоружению. Сейчас, когда нас отказываются слушать, это бессмысленно», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что США ещё два года назад начали готовиться к производству запрещённых ДРСМД ракет. По информации российского военного ведомства, «с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон (штат Аризона), стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещённых ДРСМД ракет средней и меньшей дальности».

Практически одновременно с началом этих работ, отметили в пресс-службе Минобороны, в ноябре 2017 года конгресс США выделил $58 млн на разработку ракет средней и меньшей дальности.

Фото предприятия Raytheon в городе Тусон, штат Аризона

© Министерство обороны РФ

«Таким образом, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России в нарушении договора», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Дёшево и сердито

На выход США из ДРСМД российская сторона, как было заявлено на совещании у главы государства, готова ответить конкретными мерами.

Во-первых, речь идёт о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию наземной версии крылатой ракеты средней дальности морского базирования «Калибр». ДРСМД ограничивал лишь развитие ракетных технологий применительно к наземным пусковым установкам. Во-вторых, может быть создана гиперзвуковая ракета средней дальности. Причём всё это предполагается выполнить в рамках существующих бюджетных планов.

Как отмечает Михаил Александров, в целом производство наземных ракет средней дальности не должно стать серьёзным обременением для российского бюджета, так как они обойдутся дешевле аналогичных ракет корабельного базирования.

«В рамках имеющегося бюджета мы бы даже сэкономили, если бы начали производство сейчас ракет наземного базирования», — утверждает эксперт.

Причём эксперты отмечают, что и по обычным ракетам, и по гиперзвуку наша страна имеет очевидное преимущество перед конкурентами. Россия, в отличие от США, обладает гиперзвуковым оружием — авиационным комплексом «Кинжал» и ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, да и «Калибры» неоднократно удостаивались высокой оценки российских и зарубежных экспертов.

«Да, мы не производим наземные ракеты средней и малой дальности, — отметил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. — Но у нас есть научные разработки, есть научно-техническая база. Так что мы сможем в очень короткие сроки развернуть эти ракеты в ответ на действия США».

Причём в заявлении российского МИД подчёркивалось, что в условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном, страна будет вынуждена предпринять все необходимые шаги для обеспечения своей национальной безопасности.

«Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — подчеркнули в МИД, констатировав, что в Москве сделали максимум возможного для спасения ДРСМД.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен»

© Министерство обороны РФ

Сигнал Европе

Продолжит Россия использовать и другие средства сдерживания, уже стратегического характера. Как отметил в разговоре с министром обороны Владимир Путин, он хотел бы лично проконтролировать постановку на боевое дежурство «Кинжала», «Авангарда», боевого лазерного комплекса «Пересвет» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Стоит также отметить, что ещё 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию, представляя вышеупомянутые системы, президент отметил, что «сказал далеко не обо всех... достижениях и перспективных разработках».

При этом, как подчеркнул Путин, Россия не будет первой размещать новое оружие в Европе или других регионах мира, пока там «не появится подобное оружие американского производства».

По словам Александра Михайлова, в первую очередь этот сигнал предназначен странам Европы, где США могут попытаться разместить свои ракетные вооружения.

«Разумеется, европейцам не понравится, что на их территории два суверенных государства будут выстраивать свои военные планы. Поэтому европейцы должны возмутиться действиями США. Вряд ли они станут размещать американские ракеты с распростёртыми объятьями», — подчеркнул Михайлов.

В свою очередь, Михаил Александров отметил, что у России, помимо размещения ракетных вооружений в Европе, есть и другие меры сдерживания в отношении Соединённых Штатов.

«Если мы начнём рвать соглашения, которые нам невыгодны, то американцы занервничают и сами начнут с нами торговаться», — уверен политолог.

В частности, по его словам, существующие сейчас международные режимы контроля над ракетными технологиями более выгодны Соединённым Штатам.

«Лучшие ракеты в мире»

О том, что приостановка членства в ДРСМД открывает новые возможности для российского ВПК, говорит и Александр Михайлов.

«У нас есть интересы на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке. Россия сможет зарабатывать, продавая новые средства вооружений наступательного характера на эти рынки, — отмечает эксперт. — В таком случае наша страна может серьёзно потеснить Китай, развитие ракетных вооружений которого не сдерживал документ 1987 года».

В связи с этим, как подчёркивает политолог, России в каком-то смысле сейчас даже выгодна приостановка ДРСМД.

«Если американцы не хотят по-хорошему, значит, будем выходить из договора, — отмечает Михайлов. — Давно пора было это сделать, это вполне логично. А в будущем, если станет подниматься вопрос об ограничениях ракет средней и меньшей дальности, это должны быть именно коллективные ограничения по дальности или по числу носителей, касающиеся не только России и США».

Вместе с тем, по словам Михаила Александрова, заключить новый многосторонний договор в области контроля над ракетами средней и меньшей дальности, о необходимости которого ранее заявил президент США Дональд Трамп, будет очень сложно. Кроме России, США и Китая, в «клубе» держав, производящих такие ракеты, есть ещё КНДР, Пакистан, Индия, Иран, которые не собираются ограничивать этот класс вооружений.

Пакистанская ракета средней дальности Shaheen III

Reuters

© Faisal Mahmood

В то же время при наличии эффективных мер сдерживания США отсутствие такого соглашения не повлечёт негативных последствий для безопасности России, считает военный эксперт.

Что касается других соглашений, формирующих глобальную систему контроля над вооружениями, которые могут поставить под сомнение американцы, то, как отмечало ранее Reuters, уже сейчас в Вашингтоне обсуждают действия по СНВ-III. Действие этого соглашения истекает в 2021-м, и в ближайшие два года Москва и Вашингтон должны решить вопрос о его продлении.

Однако, как подчёркивает Александров, даже разрыв Вашингтоном этого соглашения не создаст больших проблем для Москвы. Более того, развитие американской системы ПРО может сделать СНВ-III в его нынешней версии (с прописанными в нём лимитами ядерных вооружений) помехой в сдерживании США. А российский ракетно-ядерный щит вполне может справиться с этой задачей.

«Мы производим лучшие ракеты в мире, они сильнее, эффективнее, бьют дальше, — утверждает Александров. — Действия США — это не повод для тревоги, нам просто нужно развивать свои системы стратегических наступательных вооружений».