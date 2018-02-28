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Американцы с помпой открыли площадь Немцова в Вашингтоне

28 февраля 2018, 00:09  •  75 • В мире
Площадь Немцова, по сути, является небольшим перекрестком, который находится возле российского посольства в столице США.
В Вашингтоне появилась площадь Немцова. Об этом было официально объявлено во вторник, 27 февраля.
Отмечается, что на церемонию в память третьей годовщины смерти Немцова прибыло около сотни человек.
Среди тех, кто присутствовал на мероприятии, - члены конгресса, представители российской диаспоры. Кроме того, в церемонии также приняла участие дочь оппозиционного политика.
Напомним, что Городской совет Вашингтона одобрил законопроект о переименовании площади перед российской дипмиссией. Впрочем, площадь Бориса Немцова является небольшим перекрестком. Однако она действительно находится возле здания посольства России.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.
Boris Nemtsov Plaza is officially unveiled on the street where the Russian Embassy sits. pic.twitter.com/SQbhtzsAgk
— Josh Rogin (@joshrogin) 27 февраля 2018 г.

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