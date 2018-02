Американцы с помпой открыли площадь Немцова в Вашингтоне

В Вашингтоне появилась площадь Немцова. Об этом было официально объявлено во вторник, 27 февраля.

Отмечается, что на церемонию в память третьей годовщины смерти Немцова прибыло около сотни человек.

Среди тех, кто присутствовал на мероприятии, - члены конгресса, представители российской диаспоры. Кроме того, в церемонии также приняла участие дочь оппозиционного политика.

Напомним, что Городской совет Вашингтона одобрил законопроект о переименовании площади перед российской дипмиссией. Впрочем, площадь Бориса Немцова является небольшим перекрестком. Однако она действительно находится возле здания посольства России.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Boris Nemtsov Plaza is officially unveiled on the street where the Russian Embassy sits. pic.twitter.com/SQbhtzsAgk