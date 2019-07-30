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Американцы решили ввести слона в оружейную лавку

30 июля 2019, 19:39  •  54 • В мире
В рейтинге 100 крупнейших мировых производителей оружия издания Defense News невесть откуда появились китайские компании – и сразу в первом десятке. Аналитики видят в этом не внезапное изменение реальности, а чисто шкурный интерес американского ВПК
Автор:
Покровский Александр
До сих пор праздник жизни мировых производителей оружия изображался западными экспертами в духе картин Питера Брейгеля Старшего – все суетятся, чем-то заняты, но даже в большой толпе народа всё прилично и предсказуемо. Даже там, где слепые друг за другом в яму падают. И вот теперь американское издание Defense News ввело в мировую лавку оружия большого слона. Китайского. Даже нескольких.
Во всяком случае, уже в первой десятке рейтинга из 100 компаний оказались три китайских. И пять – в первой дюжине. Так что всё вдруг в «лавке» смешалось, и картина стала напоминать одно из немногих исключений в работах Брейгеля – полотно «Безумная Грета»: всё в огне и хаосе, на мосту дерутся женщины, под мостом большой налим доедает одноногого худого дядьку, и над всем этим куда-то направляется огромная тётка в доспехах и с вытаращенными глазами.
Питер Брейгель Старший. «Безумная Грета». Фото: www.globallookpress.com
Если вспомнить, что «Безумной Гретой» (Dulle Griet) называли в XV веке знаменитую тяжёлую бомбарду калибром 66 см, то панорама нынешнего оружейного рейтинга получит дополнительную выразительность.
Топ в топе
Итак, кто в топе?
Как уже сказано, в нём сто компаний всех основных стран – производителей оружия. И не основных – тоже. Как положено, США, первому продавцу оружия в мире, отведено 42 процента рынка. России – больше 16 процентов мировых поставок вооружения. Также в списке представлены Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Норвегия, Швейцария, Голландия, Япония, Турция, Австралия, Индия, Южная Корея и даже Сингапур и Южная Африка.
Если временно выставить Китай за скобки, то в этом рейтинге всё примерно так, как всегда и было. Когда китайские оружейники отчего-то в нём не учитывались.
На первом месте – законная Lockheed Martin с общим доходом в секторе производства вооружений в $50 536 млн. На втором – Boeing с $34 050 млн, поднявшийся с прошлогоднего пятого места. На третьем – Northrop Grumman с $25 300 млн, на четвёртом – Raytheon Company с $25 164 млн. А на пятом была бы General Dynamics с $24 055 млн. И наш «Алмаз-Антей» с $9660 млн – на девятом месте.
F-35. Фото: www.globallookpress.com
И всё логично и понятно. Для специалистов предсказуемо. Скажем, Lockheed Martin – крупнейший производитель оружия в мире. Он делает практически всё – корабли, самолёты, ракеты, в том числе перешёл и на гиперзвуковые. Наконец, эта компания производит самый дорогой вооруженческий продукт в мире – истребитель F-35. И неплохо для его качеств продаёт.
Или Boeing – самолёты, ракеты и... хорошая «лапа» в Пентагоне, благодаря которой военное ведомство США подогнало этой компании в прошлом году ну очень много дорогостоящих контрактов.
То же касается и Raytheon – крупнейшего в мире производителя ракет и противоракетных комплексов, и Northrop Grumman, занимающей ведущие позиции на аэрокосмическом рынке и получившей заказ на разработку новой ракеты-носителя OmegA, и General Dynamics с её танками M1 Abrams, которые обязаны закупать все союзники США, не имеющие или не отстоявшие собственное танковое производство. Это касается и обогнавших «Алмаз-Антей» британской BAE Systems, крупнейшего производителя вооружений в этой стране, и универсальной итальянской Leonardo, и французской Thales (тоже универсал), и франко-голландской Airbus Group с $13 064 млн, клепающей основной европейский истребитель Eurofighter Typhoon.
И вот те раз – китайцы!
Китайская «Безумная Грета»
В принципе, западные аналитики объясняют прежнее своё пренебрежение китайскими производителями оружия тем, что те сами были уж слишком закрыты. На это же ссылается и более авторитетный, нежели Defense News, источник – экспертный Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). У него в целом похожие, хотя и несколько иные данные по продажам оружия в мире.
53-й Международный Парижский авиасалон. Демонстрация продукции AVIC. Фото: www.globallookpress.com
Но, как бы то ни было, появление на пятом месте топ-100 оружейных компаний китайской Aviation Industry Corporation of China уже тянет на хорошую сенсацию. Восьмое для China North Industries Group Corporation Limited и десятое для China Aerospace Science and Industry Corporation – уже три сенсации. Дополнительная четвёртая – объёмы доходов: $24 902 млрд, $14 778 млрд и $12 131 млрд. Это, простите, больше 50 миллиардов – в четыре раза больше, нежели жалкие 13 миллиардов, заработанные на пару «Алмазом-Антеем» и корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» ($3591 млн), получившей 32-е место в рейтинге! Это кто же у китайских оружейников столько продукции покупает, если на мировом оружейном рынке у них довольно скромная ниша, в которой трепыхаются недорогая стрелковка и кое-что по мелочи из артиллерии и противотанковых комплексов? Неужто китайская армия так бурно вооружается? Тогда где яростные припадки американского и европейских министров обороны?
Что-то не так. Так ли уж хороша описываемая в самом же Defense News методика подсчёта, согласно которой эксперты просто механически делили надвое общий доход китайских компаний, по умолчанию решив, что военные заказы в них составляют ровно половину? Или действительно китайцы на всех парах разгоняются в своём военном производстве?
Ещё одна весьма авторитетная фирма, занимающаяся подсчётами вооружений, – российский Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) – отводит Китаю всего 1,5 процента на мировом рынке оружия. С объёмом продаж всего в 1,33 млрд долларов, в основном в Азии и Африке. Значит, получается, что в КНР производство оружия идёт действительно огромными объёмами и практически все эти объёмы остаются для внутреннего потребления. Для родной НОАК, можно сказать.
Кому понадобились эти данные?
Вопрос: а западные разведки за Китаем совсем не следят? Они не в курсе были того положения, которое раскрыли новые рейтинги всего лишь в одном издании?
Понятно: вопросы риторические. Знали и знают. Не всё, но достаточно. Во всяком случае, Россию и по более мелким поводам – а то и вовсе без повода, по одним только «хайли лайкли» и прочим «скрипалям» – теребить пытаются. А тут ничего себе – только одна китайская оружейная компания по пояс «Локхиду» выросла и «Рэйшену» с «Нортропом» на пятках синяки ставит!
Фото: www.globallookpress.com
Детали через 24 часа: Двоих американских военных убили в Афганистане
В размышлениях на эту тему аналитики предполагают две причины. Точнее, одну – внутриполитические расклады в США. Хоть Федеральная резервная система и занимает деньги у собственного компьютера, всё же и эта операция имеет свои ограничения. Поэтому немножечко наступать на горло военным, ограничивая их аппетиты, считается и в Америке полезным деянием. К русской угрозе там уже привыкли, из окон с криком «Русские идут!» больше не выпрыгивают. Знают, что русские на деле только в американских же пропагандистских выкриках Америке угрожают. Каковая угроза позволяет раздувать военные бюджеты. Без дальнейших конкретных намерений.
И вдруг китайцы. Вот те раз! Одно дело, когда они угрожают детскими игрушками, спортивными костюмами и электронными штучками. И совсем другое, когда в первом десятке мировых грандов оружейного производства мирно расположились три огромные китайские панды.
Но зачем их там расположили?
Вот тут аналитики сходятся в ответе. Президент Дональд Трамп за два с половиной года в Белом доме так или иначе, но сумел растрепать банды демократов, что подвергали его остракизму. Не разогнать, нет, но как-то вылущить особо ядовитые зубы из демократической пасти. Но теперь он стоит практически перед началом предвыборной кампании на второй срок. И тут уже ему надо не столько отбиваться – это он сделал, – сколько завоёвывать симпатии.
Но поскольку на выборах американских президентов симпатии находятся в прямой математической зависимости от количества денег, в их формирование вложенных, то эти деньги надо как-то вложить. А какие деньги в распоряжении президента? Те, которые он сумеет под благовидным предлогом переместить из бюджета государства в бюджеты полезных компаний и людей. И удобнее всего эту операцию проводить через компании военно-промышленного комплекса.
Фото: www.globallookpress.com
Просто удобно: никто там за ценами не надзирает, даже унитазы по десятку тысяч долларов могут стоить. К тому же ВПК – это много всего. И прежде всего – лоббистов. Которые могут пошуршать в конгрессах штатов не только за свои корпорации, но и за радеющего за оные президента. И, наконец, это же святые вложения! В отведение от Америки огромной угрозы.
И далее просто. Русская – все уже привыкли, что она есть и неизбывна. Как, ты, президент, ещё недостаточно от неё Америку защитил? Да ату тебя! То есть с русской угрозой администрация справляется по определению – успешно и неумолимо. Но деньги-то карман жгут! А выборы – спину!
Вот тут-то и появляется нужда в «Безумной Грете». С раскосыми и хитрыми глазами…

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