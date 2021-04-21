Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донба...
Главная / Украина

Американцы решили подкормить украинскую элиту на 155 миллионов долларов

21 апреля 2021, 08:10  •  98 • Украина
Америка решила подкормить Незалежную, поэтому Агентство США по международному развитию (USAID) обеспечит допфинансирование Украины в размере 155 миллионов долларов. Информация об этом появилось на сайте посольства Украины в США.

Что интересно, в сообщении прямым текстом написано, что «USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев в тесном партнерстве с правительством Украины». Ну то есть опять – щупальца США залезли в Незалежную, потому что они точно знают, как гражданам Украины будет лучше. А лучше, это, конечно, продолжать говорить про агрессию со стороны России. Ведь, как известно, ничто так не заботит украинцев и не делает их счастливыми, как ругаться на прошлых союзников. Ведь не даром американцы на «противодействие российской агрессии» выделили самый большой транш в размере 63 миллионов долларов. Эти деньги, кстати, также потратят на то, чтобы понизить энергетическую и экономическую зависимость Украины от России. Как? Естественно, через увеличение этой зависимости от Европы! Haha, classic…

34 миллиона долларов планируется потратить на поддержку роста экономики (росту чего простите? про Украину же говорим, там экономика в ближайшие годы точно не начнет расти) и улучшение состояния здоровья украинцев. Последнее, кстати, очень актуально, учитывая, как в стране порезали финансирование медицины. Но несмотря на актуальность, деньги вряд ли будут потрачены по назначению. Если украинцы их вообще увидят, конечно.
14 миллионов выделят на «совершенствование мер по противодействию коррупции, поддержку реформ». Но мы видели эту борьбу с коррупцией и поддержки реформ в последние годы, едва ли что-то изменится, скорее, 14 миллионов долларов поспособствуют развитию коррупции.

И, наконец, один из моих любимых траншей – 44 миллиона долларов на укрепление демократии и управления. Де-мо-кра-тия на Не-за-леж-ной. Как звучит! Здесь даже комментировать не буду, последний год особенно ярко показал «расцвет демократии».

Кстати, отчитываться о расходовании средств правительству Украины скорее всего не придется, так как цели обозначены весьма расплывчато. Американцы просто подкармливают украинскую элиту, чтобы она продолжалась выслуживаться перед ними, как в последние годы, приправляя это пафосными заявлениями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
18 апреля 2021, 19:40
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе
18 апреля 2021, 23:20
Обезьяна с гранатой на подходе: физик рассказал, как быстро Украина сможет создать ядерную бомбу
20 апреля 2021, 21:10
Украинский военный эксперт заявил о необходимости вторжения в Белгородскую область
20 апреля 2021, 14:45
«Украинскую власть перестали уважать и бояться, она утратила доверие граждан и превратилась в посмешище»
20 апреля 2021, 21:10
"Я слёзы не лил, но…": Глава украинского МИД обиделся на Лаврова
20 апреля 2021, 01:00
Партия социалистов Молдавии требует отставки президента
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
21 апреля 2021, 01:45
Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России...
21 апреля 2021, 02:40
В Совфеде оценили последствия возможной высылки всех дипломатов РФ из Праги
21 апреля 2021, 03:35
Политого о важности "Северного потока - 2": "Закончится транзит - зако...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.