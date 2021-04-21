Американцы решили подкормить украинскую элиту на 155 миллионов долларов

Америка решила подкормить Незалежную, поэтому Агентство США по международному развитию (USAID) обеспечит допфинансирование Украины в размере 155 миллионов долларов. Информация об этом появилось на сайте посольства Украины в США.Что интересно, в сообщении прямым текстом написано, что «USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев в тесном партнерстве с правительством Украины». Ну то есть опять – щупальца США залезли в Незалежную, потому что они точно знают, как гражданам Украины будет лучше. А лучше, это, конечно, продолжать говорить про агрессию со стороны России. Ведь, как известно, ничто так не заботит украинцев и не делает их счастливыми, как ругаться на прошлых союзников. Ведь не даром американцы на «противодействие российской агрессии» выделили самый большой транш в размере 63 миллионов долларов. Эти деньги, кстати, также потратят на то, чтобы понизить энергетическую и экономическую зависимость Украины от России. Как? Естественно, через увеличение этой зависимости от Европы! Haha, classic…34 миллиона долларов планируется потратить на поддержку роста экономики (росту чего простите? про Украину же говорим, там экономика в ближайшие годы точно не начнет расти) и улучшение состояния здоровья украинцев. Последнее, кстати, очень актуально, учитывая, как в стране порезали финансирование медицины. Но несмотря на актуальность, деньги вряд ли будут потрачены по назначению. Если украинцы их вообще увидят, конечно.14 миллионов выделят на «совершенствование мер по противодействию коррупции, поддержку реформ». Но мы видели эту борьбу с коррупцией и поддержки реформ в последние годы, едва ли что-то изменится, скорее, 14 миллионов долларов поспособствуют развитию коррупции.И, наконец, один из моих любимых траншей – 44 миллиона долларов на укрепление демократии и управления. Де-мо-кра-тия на Не-за-леж-ной. Как звучит! Здесь даже комментировать не буду, последний год особенно ярко показал «расцвет демократии».Кстати, отчитываться о расходовании средств правительству Украины скорее всего не придется, так как цели обозначены весьма расплывчато. Американцы просто подкармливают украинскую элиту, чтобы она продолжалась выслуживаться перед ними, как в последние годы, приправляя это пафосными заявлениями.