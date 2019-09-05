Американцы развернули под носом у России тайную базу спецназа - СМИ

Редакция передачи журналистских расследований "Очевидец" на эстонском телеканале ERR рассекретила информацию о тайной базе американского спецназа, которая вот уже пять лет развернута под самым носом у России - на границе с Эстонией.

Ранее широкой общественности было известно о том, что в Тапе базируются подразделения НАТО. Однако о засекреченной американской военной структуре, как отмечает СМИ, никто не знал.

Эстонские журналисты отмечают, что первые догадки появились при изучении документов Пентагона. Тогда же обратили внимание на любопытную строку о том, что в 2019 году Вашингтон выделит Эстонии $15,7 млн на нужды некоего специфического объекта.

Полгода понадобилось журналистам, чтобы уломать военных и побывать на этой тайной базе. Правда, аппетиты журналистов по съёмке тут же ограничили записью флажков и вывесок.

Раскрывать местонахождение базы СМИ не могут. Но судя по тому, о чём проговорились журналисты, это всего в 120 км от границы с Россией.

И уходить отсюда американцы явно не намерены. Они находятся здесь уже пять лет - с момента возвращения Крыма в состав России, как говорит полковник американской армии Кевин Стрингер.

"Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, - цитирует телеканал полковника. - И для нашей деятельности зачастую требуется больше места".

И, судя по всему, базу будут расширять. По данным ERR, здесь планируется построить несколько казарм, а также тир, оружейный склад и даже башню для сушки парашютов. Информацию об этом можно почерпнуть в документах Пентагона.