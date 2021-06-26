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Американцы разочаровались в США и заявили, что страна построена на лжи

26 июня 2021, 16:40  •  178 • Аналитика
Колумнист американской газеты The New York Times заявил, что Соединенные Штаты «скатываются в посредственность», а читатели вслед за ним порассуждали о том, можно ли считать США «страной №1», указав на ложность заявлений о ее исключительности.
Читатели газеты The New York Times признались, что с детства им внушали идею об исключительности США, однако, сейчас они видят несоответствие действительности таких заявлений. Американцы озвучили свои сомнения относительно того, можно ли считать Соединенные Штаты «страной №1».
Поводом для обсуждения послужила статья Николаса Кристофа, который выразил несогласие с главой государства Джо Байденом, заявившем в ходе своего недавнего турне по Европе о «возвращении Америки», и напротив указал, что страна «скатывается в посредственность», порассуждав о причинах такой динамики.
Читатели материала активно поучаствовали в его обсуждении, выражая свою солидарность с позицией автора. В частности, пожилая американка под ником Linda In WV призналась, что с возрастом стала осознавать ложь, которая лежит в основе устройства США. Главной силой, которая действует в государстве, она назвала деньги, пояснив, что они «покупают власть», в то время как правда остается необязательной.
Также ряд граждан страны сделали вывод о том, что одна из главных проблем Соединенных Штатов кроется в господстве нескольких состоятельных людей в стране «угнетенного рабочего класса», а также в гипериндивидуализме. Пользователи поясняют, что творческая сила таких влиятельных и всемирно известных бизнесменов, как Илон Маск и Тим Кук, могла бы принести пользу лишь в том случае, если бы они вкладывали часть имеющегося у них богатства в благо своей страны, но этого не происходит. Глава интернет-компании Amazon.com и владелец издательского дома The Washington Post Джефф Безос имеет возможность летать в космос, в то время как его работники живут на талоны на питание, констатировал один из читателей. Американцы выразили мнение, что гражданам США следовало бы больше заботиться друг о друге и быть менее сосредоточенными на личном обогащении и продвижении.
Кроме того, читателей газеты обеспокоили чрезмерные, на их взгляд, траты на оборону. В частности, пользователь Ira Shorr считает, что расходы Пентагона настолько вышли из-под контроля, что их проверка является невозможной. Комментаторы также призвали обратить внимание на более равномерное распределение доходов в других странах.
А нужно ли первенство и есть ли оно
Ряд читателей газеты задались вопросом о том, действительно ли Америке необходимо быть всегда и во всем «номером 1», пишет РИА Новости. Так, пользователь Timothy Weld считает, что США лучше было бы стать «нормальной страной», которая уважала бы демократию и свободу в том виде, который будет приемлем для всех.
Впрочем, сам автор материала указывает на то, что первенство уже не принадлежит Штатам, отмечая, что страна потеряла позиции в ряде крупнейших рейтингов экономического и социального развития.
Так, в соответствии с Индексом социального прогресса, который оценивает показатели здоровья, безопасности и благополучия, США оказались лишь на 28-м месте. Мировой рентинг конкурентоспособности Лозаннского института управления удостоил американскую экономику 10-й строчки из 64, в то время как Всемирный банк поставил США на 35-е место из 174 по Индексу человеческого капитала в период пандемии COVID-19.
Журналист указал и на тот факт, что из 163 государств лишь в трех странах в течение последнего десятилетия ухудшился уровень благосостояния, и США оказались в их числе, следует из материалов ИноСМИ.RU.
Сравнивая американцев с гражданами других государств мира, колумнист заявил, что жители США уступают чилийцам по продолжительности жизни, а грекам – по высоте среднего балла у выпускников средней школы. Если же говорить об образовании, что 15-летние школьники из России, Польши и Латвии демонстрируют лучшие успехи в математике, нежели их ровесники в США, сообщает источник. А 20% американских подростков в 15 лет не умеет читать на уровне, который ожидается от 10-летних детей. По мнению автора материала, такие данные могут быть показателем места США в мире через одно или два поколения, поэтому государству следует обратить внимание именно на собственную эффективность, а не искать причины падения в стремительном росте Китая или «агрессии» России.

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