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Американцы размечтались о “небывалой силе”, способной сдержать любую атаку
08 февраля 2018, 12:09 • 157 • В мире
США вознамерились достичь небывалой ядерной мощи для любой войны.
Стало известно, что в США рассчитывают на то, что в ходе модернизации ядерного потенциала получат в свое распоряжение “мощь, способную сдержать любую атаку на них и их союзников”. Об этом журналистам рассказал вице-президент США Майкл Пенс.
“В ходе модернизации ядерного потенциала мы сделаем свою стратегию более гибкой, - пообещал Пенс. - У нас будет такая ядерная мощь, которая сдержит любую стратегическую атаку на нашу нацию, наш народ и наших союзников по всему миру”.
Отметим, издание The National Interest ранее сообщало, что Вашингтон старается оценить возможности Москвы - как та может нанести ядерный удар.
Кстати, в конце сентября на Совете Безопасности ООН Майкл Пенс заявил, что Россия угрожает суверенитету своих соседей в Восточной Европе, продолжая попытки изменить границы государств.
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