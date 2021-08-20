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Американцы разгоняют афганцев вертолётами "Апачи", чтобы очистить взлётную полосу в Кабуле

20 августа 2021, 01:10  •  51 • Политика
Американские военные придумали, как очистить взлётно-посадочную полосу в аэропорту Кабула от наседающих гражданских, ждущих эвакуации. Они разгоняют афганцев с помощью вертолётов "Апачи".
В Сети появилось видео, на котором запечатлён американский "лайфхак". Сначала два вертолёта пролетают над взлётной полосой на бреющем полёте, отгоняя людей мощным потоком воздуха и страхом перед лопастями, а затем военно-транспортный самолёт взлетает, воспользовавшись тем, что полоса снова свободна от людей.
Тактика, отработанная в течение нескольких дней. Первым делом расчищает полосу ударный AH-64 Apache, затем "контрольный" Apache, а после этого уже взлетает сам транспортёр, - пишет пользователь Twitter The RAGEX, выкладывая видео.
На кадрах можно заметить огромную толпу людей, желающих покинуть страну.
Afghanistan

The tactic of sending evacuation C-17A Globemaster IIIs at the Kabul airport, worked out over several days.

The first to clear the strip is the shock AH-64 Apache, then the "control" Apache, and after that the transporter itself.#Kabul #Afghanistan #USA pic.twitter.com/9y3H6obaiB
— The RAGEX (@theragex) August 19, 2021
Напомним, что ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

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