|
Американцы разгоняют афганцев вертолётами "Апачи", чтобы очистить взлётную полосу в Кабуле
20 августа 2021, 01:10 • 51 • Политика
Американские военные придумали, как очистить взлётно-посадочную полосу в аэропорту Кабула от наседающих гражданских, ждущих эвакуации. Они разгоняют афганцев с помощью вертолётов "Апачи".
В Сети появилось видео, на котором запечатлён американский "лайфхак". Сначала два вертолёта пролетают над взлётной полосой на бреющем полёте, отгоняя людей мощным потоком воздуха и страхом перед лопастями, а затем военно-транспортный самолёт взлетает, воспользовавшись тем, что полоса снова свободна от людей.
На кадрах можно заметить огромную толпу людей, желающих покинуть страну.
Напомним, что ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.
Подпишитесь на нас
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2021, 22:45
|
14 августа 2021, 12:15
|
13 августа 2021, 19:45
|
15 августа 2021, 22:10
|
14 августа 2021, 12:15
|
14 августа 2021, 20:25
|
13 августа 2021, 06:00