Американцы разгоняют афганцев вертолётами "Апачи", чтобы очистить взлётную полосу в Кабуле

В Сети появилось видео, на котором запечатлён американский "лайфхак". Сначала два вертолёта пролетают над взлётной полосой на бреющем полёте, отгоняя людей мощным потоком воздуха и страхом перед лопастями, а затем военно-транспортный самолёт взлетает, воспользовавшись тем, что полоса снова свободна от людей.

На кадрах можно заметить огромную толпу людей, желающих покинуть страну.

The tactic of sending evacuation C-17A Globemaster IIIs at the Kabul airport, worked out over several days.



The first to clear the strip is the shock AH-64 Apache, then the "control" Apache, and after that the transporter itself.