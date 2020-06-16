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Американцы разглядели "российский след" в мировом терроризме

16 июня 2020, 10:00  •  84 • Аналитика
© AP Photo / Rahmat Gul
Республиканцы в конгрессе США обвинили Россию в поддержке терроризма. За якобы спонсорство "Талибана"*, "Исламского государства"* и "Хезболлы" законодатели предложили ужесточить санкции. Если Дональд Трамп поддержит эти обвинения, совместная борьба с терроризмом Москвы и Вашингтона окажется под угрозой. Зачем американцы ставят под удар наиболее плодотворную сферу сотрудничества двух стран, разбиралось РИА Новости.

Сдержать амбиции врагов США

"Россия спонсирует терроризм, но создает образ партнера в борьбе с ним. Командующий американскими военными в Афганистане обвинял Москву в прямых поставках вооружений талибам. В ходе сирийской войны Россия напрямую взаимодействовала с Корпусом стражей исламской революции и "Хезболлой". В Сирии российский контингент воевал в основном против повстанцев, поддерживаемых Америкой. В октябре 2015 года Россия нанесла авиаудары по повстанцам и помогла боевикам ИГ*", — говорится в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
Документ подготовили крупнейшие республиканские фракции палаты представителей. Сейчас однопартийцы президента там в меньшинстве, но именно они считаются проводниками политики Белого дома. Этим и обусловлен повышенный интерес к докладу.
Среди угроз национальной безопасности США на первом месте — Китай. Россия — на втором.
"Закон (который республиканцы предлагают принять в конгрессе. — Прим. ред.) обязывает ввести против России, как спонсора терроризма, ряд экономических ограничений. Важно, чтобы санкции затронули товары двойного назначения и предусматривали снятие дипломатического иммунитета с лиц, поддерживающих террористические организации. Члены семей жертв террористов должны иметь право подавать иски в американские суды. Следует запретить оказывать экономическую помощь и продавать оружие", — поясняют республиканцы.
Кроме того, авторы доклада повторяют прежние упреки во вмешательстве в американские выборы и дезинформации американцев. В политической нестабильности на Украине и в Грузии, разумеется, также виновата Москва.
Главный вывод конгрессменов: Россия угрожает американским интересам в Сирии, Ливии, Венесуэле и Черногории. Поэтому необходимы санкции.
Что касается Пекина, то растущую китайскую мощь республиканские стратеги рассматривают как потенциальную долговременную угрозу. Москва же мешает прямо сейчас.
"Россия и Китай нацелены на перестройку международной системы и подрыв веры людей в демократию", — заключают авторы документа.
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля

Объединяющая борьба с терроризмом

Теперь многолетнее российско-американское сотрудничество в борьбе с терроризмом может оказаться под вопросом. Несмотря на непростые межгосударственные отношения, в этой сфере Москва и Вашингтон всегда придерживались общего подхода.
Недавно президент России рассказал, что в конце прошлого года спецслужбы США сообщили сотрудникам ФСБ о боевиках ИГ*, прибывших в Санкт-Петербург.
"Вот эту ситуацию американцы проконтролировали. Потом связались с Москвой. Террористы были задержаны. Я позвонил Дональду со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию", — объяснил Путин.
Не раз помогала и Россия. После терактов 11 сентября 2001 года Москва сразу выразила Вашингтону поддержку. Во время антитеррористической кампании НАТО в Афганистане через Ульяновск в Кабул перебрасывалась половина всех невоенных грузов. Этот маршрут американцы активно использовали вплоть до 2015 года.
На Ближнем Востоке США и Россия координировали борьбу с "Аль-Каидой"*, а потом и с "Исламским государством"*.
В 2013-м российские спецслужбы посоветовали коллегам из ФБР присмотреться к проживающим в Америке выходцам из СНГ братьям Царнаевым. Но те не прислушались к совету. И в теракте на марафоне в Бостоне, устроенном Царнаевыми, погибли три человека, около трехсот пострадали.
В преддверии Олимпиады в Сочи году Москва и Вашингтон интенсивно делились друг с другом информацией о подозрительных людях и событиях.
Сотрудничество не прервалось даже в период пандемии коронавируса. "Мы по-прежнему продолжаем обмениваться данными о готовящихся терактах по линии правоохранительных органов и спецслужб", — говорил в мае замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
© AP Photo / Charles Krupa, File
На месте теракта при проведении Бостонского марафона, 15 апреля 2013 года

Плохо с историей

"Доклад конгрессменов носит рекомендательный характер, но инициатива наказать санкциями Москву показательна, — рассуждает в беседе с РИА Новости программный директор РСМД Иван Тимофеев. — Внутриполитические проблемы — протесты на почве расизма, предвыборная кампания — раскололи американское общество. Республиканцы ищут объединяющую повестку. А по российской, китайской, иранской угрозе всегда есть двухпартийный консенсус".
Внести Россию в список спонсоров терроризма предлагали еще в конце прошлого года — в рамках законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", напоминает Тимофеев. Пакет предусмотренных санкций получил название DASKA, но в итоге его так и не приняли.
"Белый Дом и Госдепартамент в декабре выступили с жесткой критикой DASKA. Исполнительная власть США отдает себе отчет в том, что эти санкции — попытка загнать Россию в угол. Однако такая Россия представляет для американцев еще большую опасность, поэтому проект отклонили. Сейчас республиканцы просто повторили многие положения DASKA в докладе, но и основные его тезисы все так же маргинальны", — объясняет Тимофеев.
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Обвинения в спонсорстве терроризма, по мнению эксперта, показывает незнание конгрессменами истории. "Если копнуть глубже, то выяснится, что за созданием "Талибана"* или "Хезболлы" стоят вовсе не россияне, а как раз американцы. Республиканцам следует учить матчасть", — отмечает он.
Тимофеев полагает, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом продолжится. Но чем ближе выборы, тем больше будет популистских инициатив и призывов наказать всех несогласных с американцами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

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