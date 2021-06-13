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Американцы разглядели на обложке Time "испуг" Трампа перед Путиным
13 июня 2021, 20:35 • 63 • Политика
Обложка журнала Time, посвящённая встрече в Женеве президентов США и России, рассмешила американцев. В Twitter и других сетях пишут, что на фото обложки очевиден "испуг" Байдена перед Путиным.
На обложке Time изображён президент США Джо Байден в солнечных очках, в отражении которых президент России Владимир Путин. Американцы назвали такой ход издёвкой, выставляющей их лидера немощным и старым, пишут "Невские новости".
Так, сатирик Тим Янг отметил, что на фото "старость и немощь" Байдена налицо, хотя редакция издания наверняка стремилась изобразить совершенно другое.
По мнению Янга, президент США выглядит испуганным перед лидером России, а кричащий заголовок "Разобраться с Путиным" звучит на этом фоне как сарказм. Сатирик напомнил, что Time и ранее "грешил" подобными трюками - в эпоху Дональда Трампа первые полосы и обложки журнала украшали шаржами на президента.
В комментариях к посту Янга и тредах в Twitter пользователи вспомнили о других неловких ситуациях, в которые попадал Байден. К примеру, один из пользователей упомянул вопрос о любимом мороженом политика.
"Шоколадно-шоколадный рожок, господи Иисусе!" - смеется он.
Другой блогер и вовсе сделал коллаж-пародию на обложку, совместив портреты Путина и Трампа.
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