Американцы разглядели на обложке Time "испуг" Трампа перед Путиным

Обложка журнала Time, посвящённая встрече в Женеве президентов США и России, рассмешила американцев. В Twitter и других сетях пишут, что на фото обложки очевиден "испуг" Байдена перед Путиным.

На обложке Time изображён президент США Джо Байден в солнечных очках, в отражении которых президент России Владимир Путин. Американцы назвали такой ход издёвкой, выставляющей их лидера немощным и старым, пишут "Невские новости".

Так, сатирик Тим Янг отметил, что на фото "старость и немощь" Байдена налицо, хотя редакция издания наверняка стремилась изобразить совершенно другое.

По мнению Янга, президент США выглядит испуганным перед лидером России, а кричащий заголовок "Разобраться с Путиным" звучит на этом фоне как сарказм. Сатирик напомнил, что Time и ранее "грешил" подобными трюками - в эпоху Дональда Трампа первые полосы и обложки журнала украшали шаржами на президента.

В комментариях к посту Янга и тредах в Twitter пользователи вспомнили о других неловких ситуациях, в которые попадал Байден. К примеру, один из пользователей упомянул вопрос о любимом мороженом политика.

"Шоколадно-шоколадный рожок, господи Иисусе!" - смеется он.

Другой блогер и вовсе сделал коллаж-пародию на обложку, совместив портреты Путина и Трампа.