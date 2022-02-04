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Американцы расстреляли толпу в Афганистане? Пентагон рассказал о результатах расследования

04 февраля 2022, 23:40  •  46 • Политика
Пентагон рассказал о результатах расследования дела о теракте, совершённом в Кабуле, и ответил на вопрос, действительно ли американские солдаты открыли огонь по толпе гражданских после взрывов у аэропорта.
Следствие установило, что все жертвы (13 американских солдат и 170 мирных афганцев) погибли в результате взрыва, устроенного боевиками. Об этом в пятницу рассказал глава Центрального командования США Кеннет Маккензи.
По его словам, свидетельств применения огнестрельного оружия обнаружено не было. Это опровергает слухи о том, что часть афганцев убили американские солдаты, которые запаниковали и открыли огонь по толпе, приняв бегущих в их сторону гражданских за террористов.
Расследование не нашло убедительных доказательств того, что кто-либо был ранен или убит в результате применения огнестрельного оружия - нами или афганцами,
- отметил Маккензи, отвечая на вопросы журналистов.
Теракт был совершён во время поспешной эвакуации американских войск, дипломатов и сотрудничавших с ними афганцев из Кабула. Эвакуация проводилась в обстановке тотального хаоса. Жители Кабула буквально цеплялись за шасси улетающих американских самолётов, чтобы выбраться из страны, захваченной джихадистами.

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