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Американцы расставили в Сирии капкан для России

18 июня 2020, 01:00  •  42 • В мире
Американцы расставили в Сирии капкан для России - к такому выводу пришли аналитики издания News.ru. Они заметили, что с 17 июня в США вступает в силу новая инициатива по Сирии, которую называют "законом Цезаря". Ещё до того, как закон вступил в силу, его называли "опасным". Он призван посильнее экономически ударить по союзникам президента Башара Асада в Сирии.
Со среды, 17 июня, вступает в действие новый закон США по Сирии, который называют "законом Цезаря" - так зовут главного сирийского информатора Запада. Аналитики называли законопроект опасным ещё до того, как его приняли. Он направлен не только на государственные, но и на коммерческие структуры, которые работают с правительством Башара Асада в Сирии.
Однако пока на этот капкан не реагируют другие страны. Так, накануне принятия нового закона Иран отправил к берегам Сирии танкер с нефтью. Судно прошло через Суэцкий канал уже 16 июня. Решительно помогать президенту Асаду настроена и Москва.
"Наблюдатели считают, что российское командование в Сирии начало готовиться к вступлению в силу "закона Цезаря" ещё в прошлом году, пытаясь реанимировать экономическую деятельность на территории САР за счёт обеспечения контролируемости важнейших транспортных артерий, среди которых трасса M4", - пишет издание News.ru.
Это должно помочь транзиту от иракских границ. Аналитики отмечают, что закон может ударить даже по лояльной к американцам курдской администрации.

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