Со среды, 17 июня, вступает в действие новый закон США по Сирии, который называют "законом Цезаря" - так зовут главного сирийского информатора Запада. Аналитики называли законопроект опасным ещё до того, как его приняли. Он направлен не только на государственные, но и на коммерческие структуры, которые работают с правительством Башара Асада в Сирии.

Однако пока на этот капкан не реагируют другие страны. Так, накануне принятия нового закона Иран отправил к берегам Сирии танкер с нефтью. Судно прошло через Суэцкий канал уже 16 июня. Решительно помогать президенту Асаду настроена и Москва.

"Наблюдатели считают, что российское командование в Сирии начало готовиться к вступлению в силу "закона Цезаря" ещё в прошлом году, пытаясь реанимировать экономическую деятельность на территории САР за счёт обеспечения контролируемости важнейших транспортных артерий, среди которых трасса M4", - пишет издание News.ru.

Это должно помочь транзиту от иракских границ. Аналитики отмечают, что закон может ударить даже по лояльной к американцам курдской администрации.