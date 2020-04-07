Американцы раскрыли хитрый план Кремля по эпидемии

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Москва готовится к глубокому кризису и копит миллиарды долларов в кубышку

Запад обнаружил удивительный для него факт – российские власти в условиях эпидемии коронавируса тратят на поддержку экономики намного меньше денег, чем другие страны. Зарубежные экономисты полагают, что Кремль запасается средствами на черный день. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что Россию ждет длительный кризис, который будет вызван низкими ценами на нефть. Чтобы сгладить возможную "глубоку рецессию", Москва решила сейчас не вкладывать много средств на поддержку экономики страны.

Россия не тратит резервы из-за карантина и копит "сотни миллиардов долларов", которые ей пригодятся, если нефтяная война продлится еще какое-то время.

"Это может быть оправдано, если учесть падение нефтяных цен, но последствиями будут более глубокая рецессия и более медленное восстановление", – пояснил такие шаги Москвы экономист Скотт Джонсон.

По данным издания, в российской кубышке на будущее припрятано свыше $550 млрд., из которых $165 млрд находятся в Фонде национального благосостояния. В настоящее время президент и правительство направляют на поддержку экономики лишь 2% от ВВП, говорится в статье. Аентство напоминает, что в период кризиса 2008-2009 годов, РФ вынуждена была направлять на борьбу с его последствиями 10% ВВП.

Впрочем, тогда резервы удалось быстро восстановить, поскольку цены на черное золото выросли. А вот нынешняя ситуация кардинально отличается. Стоимость нефти уже ниже той, что была заложена в прогнозах.

"Им необходимо осторожно тратить резервы, потому что это всё, что есть", – полагает член Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия смогли договориться об объеме сокращения добычи нефти (до 10 млн баррелей в сутки), однако продолжают спорить по поводу, как распределить эти объемы среди всех участников ОПЕК+. На сегодня черное золото торгуется в районе $34 за баррель.

