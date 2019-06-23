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Американцы пытаются купить Палестину. Дёшево.
23 июня 2019, 23:39 • 66 • В мире
25-26 июня в Бахрейне должна состояться организованная под эгидой США конференция «Процветание во имя мира». На ней американцы готовятся представить экономическую часть своего нового плана ближневосточного урегулирования
Автор:
Полонский Андрей
Сделка века – так назвали в США новый план ближневосточного урегулирования, который вскоре будет представлен на конференции в Бахрейне. Автор плана – зять Дональда Трампа и активист влиятельной хасидской организации «Хабад Любавич» Джаред Кушнер надеется «выкупить» палестинскую свободу в обмен на инвестиции. Но категорический отказ администрации Палестины и крупнейших палестинских организаций участвовать в конференции заранее делает всю эту затею смехотворной.
Как можно подкупить тех, кто не продаётся?
По правилам маркетинга
Почти целый год США пытались разыграть свою «сделку века» по правилам шоу-бизнеса и держали детали в секрете. И вот за три дня до встречи в Бахрейне они наконец официально обнародовали экономическую часть плана. Документ этот, если взглянуть на него через призму иронии, больше всего напоминает рекламный проспект по продаже электробытовых приборов, а не серьёзный международный проект. Впрочем, маркетинговые тактики в политике – фирменная черта американского стиля, и в известной степени форма документа соответствует его содержанию.
Что предлагают США?
Согласно плану, за 10 лет арабской стороне ближневосточного конфликта – Палестине, Египту, Иордании и Ливану – планируется выдать $50 млрд. Не слишком много, в сущности. По крайней мере, совокупное состояние двух американцев – Джеффа Безоса и Билла Гейтса – превышает эту сумму больше чем в четыре раза.
Причём собственно Палестина получит только 25 млрд. На эти деньги предполагается увеличить ВВП страны в десять раз, в разы сократить бедность и безработицу. Одновременно предполагается осуществить ряд масштабных инфраструктурных, промышленных, образовательных и тому подобных проектов. По замыслу американцев, ещё $30 млрд в «сделку века» должны будут инвестировать нефтедобывающие страны Персидского залива и Европейский союз.
Джаред Кушнер. Фото: www.globallookpress.com
До конца интригу сохранить не удалось
Несмотря на то что до сих пор Белый дом официально обнародовал лишь экономическую часть плана, весь проект целиком уже с весны известен израильской прессе.
Он сводится к нескольким базовым пунктам:
Последнее положение, безусловно, венчает всю концепцию. Иногда кажется, что в Белом доме и в хасидских организациях США просто не знают о существовании на земле таких государств, как Россия, Китай, Индия, в конце концов – Германия, Франция, ЮАР, Бразилия, Пакистан, арабские страны.
Или политики в Вашингтоне и окрестностях всерьёз верят в своё мировое господство?
Позиция России
28 мая МИД России выступил со специальным заявлением против американской «сделки века». В документе, в частности, указывается:
«Речь идёт об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать "альтернативное видение" палестино-израильского урегулирования. Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических "бонусов", размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность. В данной связи мы вновь подтверждаем приверженность принципиальной линии России на недопустимость отхода от международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, утверждённый на Мадридской конференции 1991 г. принцип "мир в обмен на территории" и Арабскую мирную инициативу от 2002 г. На нынешнем сложном этапе как никогда были бы востребованы подлинно коллективные усилия по налаживанию прямых и устойчивых палестино-израильских переговоров, а не навязывание извне имеющих конъюнктурный характер односторонних сделок».
Форум в Бахрейне уже провалился
На самом деле форум в Бахрейне провалился, ещё не начавшись. В принципе, это стало ясно сразу после отказа ООП и ХАМАСа принять в нём хоть какое-нибудь участие. Вряд ли можно представить себе обсуждение соглашения без двух из трёх предполагаемых сторон.
Из арабских стран в Бахрейн согласились приехать представители Египта, Марокко, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. Ирак и Ливан мероприятие бойкотируют вместе с палестинцами.
При этом практически все арабские представители подчеркнули, что ни на какие уступки по вопросу независимости Палестины они не пойдут.
Американскую делегацию в Бахрейне должен возглавить министр финансов США Стивен Мнучин. Безусловно, не обойдётся и без самого Кушнера. Однако с кем и о чём они будут там договариваться на высоком уровне, пока неизвестно. Даже Израиль решил сохранить хорошую мину при плохой игре и вместо министра финансов Моше Кахлона послать в Бахрейн некоего Йоава Мордехая, не занимающего никакой должности в исполнительной власти и бывшего когда-то «координатором действий правительства» на арабских территориях.
Сразу становится смешно.
Так что «сделка века» схлопнулась не начавшись. Уверенность, что всё и всех на свете можно купить задёшево, обычно подводит.
Жаль только, США никак не усвоят этот простой урок.
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