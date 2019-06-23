Американцы пытаются купить Палестину. Дёшево.

Автор:

Полонский Андрей

Сделка века – так назвали в США новый план ближневосточного урегулирования, который вскоре будет представлен на конференции в Бахрейне. Автор плана – зять Дональда Трампа и активист влиятельной хасидской организации «Хабад Любавич» Джаред Кушнер надеется «выкупить» палестинскую свободу в обмен на инвестиции. Но категорический отказ администрации Палестины и крупнейших палестинских организаций участвовать в конференции заранее делает всю эту затею смехотворной.

Как можно подкупить тех, кто не продаётся?

По правилам маркетинга

Почти целый год США пытались разыграть свою «сделку века» по правилам шоу-бизнеса и держали детали в секрете. И вот за три дня до встречи в Бахрейне они наконец официально обнародовали экономическую часть плана. Документ этот, если взглянуть на него через призму иронии, больше всего напоминает рекламный проспект по продаже электробытовых приборов, а не серьёзный международный проект. Впрочем, маркетинговые тактики в политике – фирменная черта американского стиля, и в известной степени форма документа соответствует его содержанию.

Что предлагают США?

Согласно плану, за 10 лет арабской стороне ближневосточного конфликта – Палестине, Египту, Иордании и Ливану – планируется выдать $50 млрд. Не слишком много, в сущности. По крайней мере, совокупное состояние двух американцев – Джеффа Безоса и Билла Гейтса – превышает эту сумму больше чем в четыре раза.

Причём собственно Палестина получит только 25 млрд. На эти деньги предполагается увеличить ВВП страны в десять раз, в разы сократить бедность и безработицу. Одновременно предполагается осуществить ряд масштабных инфраструктурных, промышленных, образовательных и тому подобных проектов. По замыслу американцев, ещё $30 млрд в «сделку века» должны будут инвестировать нефтедобывающие страны Персидского залива и Европейский союз.

Джаред Кушнер. Фото: www.globallookpress.com

До конца интригу сохранить не удалось

Несмотря на то что до сих пор Белый дом официально обнародовал лишь экономическую часть плана, весь проект целиком уже с весны известен израильской прессе.

Он сводится к нескольким базовым пунктам:

Израиль, Организация освобождения Палестины и ХАМАС подписывают соглашение о создании государства под названием Новая Палестина, которое получит территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, но за исключением земель, занятых еврейскими поселениями (! – отличная формула, получается, что успел, то и съел).

Территории еврейских поселений останутся в юрисдикции Израиля, и к ним ещё присоединятся изолированные поселения. Таким образом, площадь «еврейских островков» на арабской земле только вырастет.

Иерусалим станет объединённой столицей Израиля и Новой Палестины, а его арабские жители автоматически примут гражданство Новой Палестины. При этом будет зафиксировано своеобразное status quo – евреям запретят покупать арабские дома, а арабам – еврейские.

Египет сдаст в аренду Палестине земли рядом с сектором Газа, где будут построены аэропорт, фабрики и окультурены поля для ведения сельского хозяйства. Площадь этой территории и цена аренды должны быть оговорены отдельным соглашением.

Новая Палестина не сможет иметь собственной армии – только полиция с лёгким вооружением. Защиту от внешнего врага палестинцам будет гарантировать Израиль, а палестинцы – платить Израилю за оборону (такое впечатление, что в этом пункте американцы и израильтяне превзошли в цинизме самих себя).

ХАМАС сдаст всё оружие, а страны – гаранты соглашения будут платить участникам движения особую зарплату за послушание до создания единого палестинского правительства (ещё один совершенно упоительный в своей людоедской наивности пункт).

И, наконец, если ХАМАС и ООП откажутся от этих прекрасных предложений, США отменят всю финансовую помощь палестинцам и добьются того, чтобы ни одна страна в мире не переводила им деньги.

Последнее положение, безусловно, венчает всю концепцию. Иногда кажется, что в Белом доме и в хасидских организациях США просто не знают о существовании на земле таких государств, как Россия, Китай, Индия, в конце концов – Германия, Франция, ЮАР, Бразилия, Пакистан, арабские страны.

Или политики в Вашингтоне и окрестностях всерьёз верят в своё мировое господство?

Позиция России

28 мая МИД России выступил со специальным заявлением против американской «сделки века». В документе, в частности, указывается:

«Речь идёт об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать "альтернативное видение" палестино-израильского урегулирования. Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических "бонусов", размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность. В данной связи мы вновь подтверждаем приверженность принципиальной линии России на недопустимость отхода от международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, утверждённый на Мадридской конференции 1991 г. принцип "мир в обмен на территории" и Арабскую мирную инициативу от 2002 г. На нынешнем сложном этапе как никогда были бы востребованы подлинно коллективные усилия по налаживанию прямых и устойчивых палестино-израильских переговоров, а не навязывание извне имеющих конъюнктурный характер односторонних сделок».

Форум в Бахрейне уже провалился

На самом деле форум в Бахрейне провалился, ещё не начавшись. В принципе, это стало ясно сразу после отказа ООП и ХАМАСа принять в нём хоть какое-нибудь участие. Вряд ли можно представить себе обсуждение соглашения без двух из трёх предполагаемых сторон.

Из арабских стран в Бахрейн согласились приехать представители Египта, Марокко, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. Ирак и Ливан мероприятие бойкотируют вместе с палестинцами.

При этом практически все арабские представители подчеркнули, что ни на какие уступки по вопросу независимости Палестины они не пойдут.

Американскую делегацию в Бахрейне должен возглавить министр финансов США Стивен Мнучин. Безусловно, не обойдётся и без самого Кушнера. Однако с кем и о чём они будут там договариваться на высоком уровне, пока неизвестно. Даже Израиль решил сохранить хорошую мину при плохой игре и вместо министра финансов Моше Кахлона послать в Бахрейн некоего Йоава Мордехая, не занимающего никакой должности в исполнительной власти и бывшего когда-то «координатором действий правительства» на арабских территориях.

Сразу становится смешно.

Так что «сделка века» схлопнулась не начавшись. Уверенность, что всё и всех на свете можно купить задёшево, обычно подводит.

Жаль только, США никак не усвоят этот простой урок.