Американцы пытались сломить Бутину нацистскими методами в тюрьме. Но проиграли русскому духу

Общественный деятель Мария Бутина в интервью рассказала, как американцы пытались сломить её нацистскими методами, но проиграли русскому духу. По её словам, было тяжело, но такое испытание научило самому ценному.

В программе "Солдаты Империи" общественный деятель Мария Бутина рассказала, каково ей было в США - как на свободе, так и в качестве заключённой. Как на самом деле относятся к русским в Штатах, и как русским людям сохранить себя в условиях доминирования американской культуры.

По её словам, когда она поняла, что ей светит 15 лет, её первый вопрос был - "неужели это всё?". В тюрьме ей приходилось представать перед надзирателями без одежды. Бутина вспоминает, что это было очень унизительно.

"Это тяжело, так делали нацисты. Я не хочу это забывать, это научило меня самому ценному - не судить людей", - призналась Бутина.

Она добавила, что можно заковать в кандалы тело, но никто не сможет заковать дух.

"Россия для меня - это всё. Здесь моя семья, здесь память моих поколений. Мой дедушка всю свою жизнь вёл родословную, и поэтому для меня очень важна родная земля", - призналась Мария.

Напомним, что США обвиняли Марию Бутину в преступном сговоре и работе иностранным агентом на территории Штатов. В американском минюсте утверждали, что общественный деятель как минимум в период с 2015 года по 2017-й работала "под руководством высокопоставленного члена правительства России, бывшего ранее представителем законодательной власти и ставшего впоследствии одним из руководителей Центрального банка".

В Министерстве иностранных дел России дело против Бутиной расценили как сфабрикованное. Президент Владимир Путин во время прямой линии в декабре 2018 года заявил, что Бутина "никаких заданий госорганов России не исполняла".