Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала не...
Главная / Политика

Американцы пугают мир растущей ядерной угрозой из России

19 августа 2020, 17:40  •  15 • Политика
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Москву упрекнули в создании новых типов стратегического вооружения
Россия создает невиданные ранее виды оружия, чем увеличивает угрозу ядерного противостояния. Об этом заявил замкомандующего стратегическим командованием США генерал-лейтенант Томас Бюссьер.
"Ядерная угроза России возрастает. Помимо модернизации существующего арсенала, они также развивают невиданный ранее ядерный потенциал", – цитирует издание "Свободная пресса" американца.
Бюссьер отметил, в случае, если не удастся заключить новое соглашение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, "положение вооруженных сил США придется скорректировать в соответствии с этой постоянно растущей и угрожающей сложной стратегической обстановкой".
Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы к новому договору по СНВ-3, участниками которого являются Штаты и Россия, присоединился и Китай.
Между тем, как полагает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, Поднебесная никогда не согласится подписать это соглашение, т.к. у Пекина своя ядерная программа – китайцы хотят нарастить свой стратегический потенциал до уровня Москвы и Вашингтона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами
19 августа 2020, 05:45
Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова
19 августа 2020, 07:35
"Лайнер ФСБ в Минске": Белорусы выставили свои "глаза" у посольства
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протест...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
15 августа 2020, 23:50
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.