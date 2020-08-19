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Американцы пугают мир растущей ядерной угрозой из России
19 августа 2020, 17:40 • 15 • Политика
Москву упрекнули в создании новых типов стратегического вооружения
Россия создает невиданные ранее виды оружия, чем увеличивает угрозу ядерного противостояния. Об этом заявил замкомандующего стратегическим командованием США генерал-лейтенант Томас Бюссьер.
"Ядерная угроза России возрастает. Помимо модернизации существующего арсенала, они также развивают невиданный ранее ядерный потенциал", – цитирует издание "Свободная пресса" американца.
Бюссьер отметил, в случае, если не удастся заключить новое соглашение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, "положение вооруженных сил США придется скорректировать в соответствии с этой постоянно растущей и угрожающей сложной стратегической обстановкой".
Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы к новому договору по СНВ-3, участниками которого являются Штаты и Россия, присоединился и Китай.
Между тем, как полагает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, Поднебесная никогда не согласится подписать это соглашение, т.к. у Пекина своя ядерная программа – китайцы хотят нарастить свой стратегический потенциал до уровня Москвы и Вашингтона.
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