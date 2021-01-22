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Американцы провалились, а немцы справились: Глава ХДС Германии выбран удалённо

22 января 2021, 22:15  •  151 • Политика
Там, где американцы провалились, немцы справились. Голосование на пост главы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) проходило по почте, а также через интернет. Стало известно имя победителя.
Интернет-голосование проводилось на прошлой неделе. Все желающие возглавить ХДС, в том числе глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, а также экс-глава консервативной фракции Фридрих Мерц, заранее уведомили, что согласятся с итогами такого голосования, какими бы они ни были. Голосование по почте было дополнением.
Американцы провалились, а немцы справились. Итоги голосования делегатов подведены 22 января. Председателем Христианско-демократического союза стал премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.
За Лашета было отдано свыше 83,35% голосов. Политик заявил, что такой результат - это "сигнал сплочённости ХДС".
Голосование по почте в начале ноября проводилось в США. Правда, выбирали не главу партии, входящей в правящую коалицию, а президента. Дональд Трамп, баллотировавшийся на второй срок, пытался оспорить итоги такого удалённого голосования, подавал судебные иски, но всё равно был признан проигравшим.

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