Американцы провалились, а немцы справились: Глава ХДС Германии выбран удалённо

Интернет-голосование проводилось на прошлой неделе. Все желающие возглавить ХДС, в том числе глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, а также экс-глава консервативной фракции Фридрих Мерц, заранее уведомили, что согласятся с итогами такого голосования, какими бы они ни были. Голосование по почте было дополнением.

Американцы провалились, а немцы справились. Итоги голосования делегатов подведены 22 января. Председателем Христианско-демократического союза стал премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.

За Лашета было отдано свыше 83,35% голосов. Политик заявил, что такой результат - это "сигнал сплочённости ХДС".

Голосование по почте в начале ноября проводилось в США. Правда, выбирали не главу партии, входящей в правящую коалицию, а президента. Дональд Трамп, баллотировавшийся на второй срок, пытался оспорить итоги такого удалённого голосования, подавал судебные иски, но всё равно был признан проигравшим.