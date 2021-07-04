Американцы просятся в "отсталую Россию". А Макаревич - в США

Неделю назад в США произошла чудовищная трагедия - в Майами обрушилось многоэтажное здание, внутри которого находилось примерно 150 человек. Однако молчание об этом президента США Джо Байдена не помешало Андрею Макаревичу иронизировать над "прямой линией" российского лидера, в которой он нисходит до бытовых проблем граждан. В то время как ему стоило бы задуматься - не от того ли простые американцы начинают все чаще обращаться за российским гражданством?

Американская трагедия ясно показывает, что подобные события происходят по всему миру и, увы, от них никто не застрахован. Будь это "прогрессивные" США или же "отсталая" Россия. Правда, припомнить, чтобы сам по себе (не вследствие взрыва) обрушился такой большой многоквартирный дом, не получается. Однако дело не в причине обрушения сравнительно нового дома. И не в количестве жертв. Дело в отношении общества к происшедшему.

В нашей стране после трагедий первой реакцией граждан является резкое и радикальное осуждение федеральной власти. Виноватыми люди считают как минимум губернатора, а скорее правительство и федеральную власть. Частные компании, в собственности которых находился тот или иной объект, могут оставаться за кадром общественного возмущения. От властей – причём именно от федеральных – в России ждут и решения проблем, помощи пострадавшим, и самого главного: гарантии, что подобное больше не повторится. В России на власти тем больше ответственности, чем она выше. Самый главный – президент. Значит, он за всё и в ответе.

Место трагедии. Фото: Miami-Dade Fire Rescue / Globallookpress

Такая подмена понятий часто отвлекает от поиска истинных причин и решения реальных проблем, ведь целью должно служить одно – чтобы трагедии не повторились вновь.

Вместе с этим в США, раз уж многие указывают на них, федеральная власть сразу же открещивается от произошедшего. Да, выражаются соболезнования родственникам и близким погибших, иногда оказывается материальная помощь. Тем не менее официальный Вашингтон всегда даёт одинаковый посыл: разбирайтесь с властями штата.

И действительно, американская система устроена таким образом, что федеральные власти не вмешиваются в решение тех проблем, которые не закреплены за ними. Даже если к Байдену обратятся возмущённые и/или плачущие граждане с мольбами выделить пару миллионов долларов на реконструкцию условной больницы, американский лидер в лучшем случае укажет: разбирайтесь с властями штата. Но, скорее всего, он вообще ничего не скажет – потому что его никто об этом не спросит.

На днях один статусный либерал, а в прошлом любимый народом исполнитель собственных песен Андрей Макаревич иронизировал: как же обходятся американцы без "прямых линий", почему не звонят своему президенту, не спрашивают о ценах на морковь и о подведении газа к своим домам. Но в том-то и дело, что звонить президенту США не только не принято, потому что принято решать свои проблемы самостоятельно, но еще и абсолютно бесполезно. Чем он может помочь-то?

Тут ведь не в морковке дело. Вот совсем не так давно штат Техас стал жертвой аномальных холодов. Люди замерзали в своих домах. Миллионы остались без тепла и света. Те, у кого свет был, платили за него астрономические не по русским, а по американским меркам суммы. Ну и где был президент США? Где вообще была федеральная власть этой страны? Помочь Техасу было не в её силах – нет ни единой энергосистемы, ни полномочий что-то сделать. Сравните это с тем, что происходит в России при природных или техногенных катастрофах. Да, в том, что катастрофу допустили, винят именно власти, обоснованно или нет. Но и помощи ждут из Москвы – и из Москвы получают реальную помощь. В затопленных деревнях, в обрушившихся домах.

Либералы твердят нам, что в Америке действует правильная схема. Однако вопрос этот как минимум дискуссионный. Да, ни одному американцу и в голову не придёт жаловаться президенту на прорванную канализацию или непокрашенный забор. Наверное, с какой-то точки зрения это выглядит хорошо.

Но в России совершенно другая ситуация. Традиционно наш народ видит своим спасителем главу государства, с одной стороны, полностью делегируя ему верховную власть, с другой стороны – наделяя ответственностью за проблемы всех уровней.

Главным минусом тут является пониженная ответственность мелких чиновников, которые не чувствуют себя слугами народа (в хорошем смысле этого слова). Частенько граждане не знают даже фамилии главы своего населённого пункта, не говоря уже о местных депутатах. Приёмы населения и соответствующие запросы являются, скорее, необходимой формальностью, нежели работающим механизмом. В общем, нет спроса – нет и ответственности.

Но есть и один огромный плюс. Это возможность граждан напрямую обратиться к главе государства в ходе прямой линии или же множества иных мероприятий. И уж тогда чиновнику местного уровня не поздоровится. Наш народ спрашивает президента не о проблемах глобального масштаба, не о ядерном разоружении, не о встрече с Байденом, а о заборе и свалке, ценах на морковь (вот ведь новый мем в социальных сетях) и бананы. И это позволяет президенту полностью погрузиться в повестку того, чем живёт, дышит и думает народ, понять его истинные потребности и желания.

И здесь уже не знаешь, для кого важнее прямые линии: для простых граждан, которые могут решить свою бытовую проблему, или же для президента, который видит страну такой, какая она есть.