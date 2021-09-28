Американцы просятся на русские военные базы. Пускать будем или от ворот поворот?

Пресса США вовсю раздувает слухи, что русские и американские военные будут соседствовать на наших военных базах в странах Центральной Азии. В Вашингтоне скандал и паника, в России – вал негодования. А был ли мальчик?

Ещё 22 сентября в Финляндии состоялись переговоры председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала армии Марка Милли с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Разговор был достаточно долгий – порядка шести часов. И газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, близкие к Пентагону, опубликовала информацию, будто бы в ходе переговоров поднимался вопрос о возможности использования американскими военными баз России в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане. При этом американская сторона (и анонимный источник, и газета) ссылается на то, что во время встречи в Женеве Путина с Байденом президент России предложил объединить усилия для совместной борьбы с терроризмом. Положительного ответа, по сведениям The Wall Street Journal, Милли на свои предложения от Герасимова не получил.

Родину опять продают! Кто последний?

Это вся информация, которой СМИ, располагающие сведениями категории ОБС ("одна бабка сказала"), поделились с широкой публикой. И по обе стороны Атлантического океана разразилась настоящая истерика. "Предатели! Гады! Сволочи! Встали на колени перед пиндосами!" – бушуют в России разного рода околовоенные "эксперты", рвутся тельняшки на патриотической груди штук по восемь зараз, диваны, не выдерживая напряжения, впиваются в тела бойцов проржавевшими пружинами.

В США ещё пуще. Там конгрессмены-республиканцы, ответственные за внешнюю политику, накатали президенту-демократу Байдену целую петицию, требуя объяснений и удовлетворения. "Сатисфекшен давай, – говорят. – Прямо тут, не отходя от места". Члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооружённым силам Джим Инхоф не просто спрашивают у Байдена, доколе "рука Кремля" будет подписывать в Овальном кабинете документы в пользу России, но и тыкают его носом в то обстоятельство, что сотрудничество с Россией по военной линии запрещено американским законодательством:

Конгресс несколько лет назад принял закон, согласно которому близкое сотрудничество с Москвой по военной линии запрещается, пока российские войска находятся на Украине, – если только министр обороны не сделает официального исключения.

Министр обороны США делает удивлённые глаза, председатель КНШ ВС США отмалчивается, Госдеп бормочет, что это не его компетенция, а Байдену сейчас вообще не до того – ему сделали третью прививку вакцины от коронавируса и уложили баиньки. Кремль всё это время тоже хранит молчание. В конце концов, со своим Байденом американцы пусть сами разбираются – сами выбрали, пусть теперь сами и расхлёбывают.

Ну а если серьёзно? Если предположить, что Путин действительно в Женеве предлагал Байдену вместе бороться с международным терроризмом – могло такое быть? Конечно могло. Президент России неоднократно публично говорил все эти годы о необходимости совместных усилий в этом деле, о создании единого антитеррористического фронта, о необходимости отказа от двойных стандартов и деления террористов на условно "хороших" и "плохих", своих и чужих. Более того, давайте вспомним атаку террористов 20 лет назад на башни-близнецы в Нью-Йорке. Кто первым протянул руку помощи и солидарности Америке? Не помните? Я вам подскажу – это был Путин. В Вашингтоне, правда, очень быстро про это забыли.

"Да и нет не говори"

Мог ли Путин предложить вести с террором совместную борьбу? Конечно мог. Даже был обязан это сделать. А вот что предложил Байдену подселить американцев к нашим военным на базы в Киргизии и Таджикистане – это, наверное, всё же вряд ли. Это дедушке Байдену могло присниться, привидеться, или ему такую сказку кто-то на ночь прочитал в надежде, что он сможет хоть что-то запомнить. По целому ряду причин.

Во-первых, военные базы России в Киргизии и Таджикистане появились в результате двусторонних договоров Москвы с Бишкеком и Душанбе. Присутствие наших военных, весь регламент функционирования этих баз прописаны в соответствующих документах, где ничего не говорится об использовании инфраструктуры баз в интересах третьих сторон. И этот вопрос, следовательно, американцам надо решать не только с Россией, но и с властями тех государств.

Между тем, насколько автору известно из очень компетентных источников, весной и летом этого года Москва как минимум не приветствовала устройство американских баз на территории этих стран и Узбекистана после вывода контингента ВС США из Афганистана. Эмиссары Вашингтона буквально роились в Ташкенте, Бишкеке и Душанбе, обещая и финансовые вливания, и содействие в решении различного рода вопросов, и много чего ещё, но нигде успеха им добиться так и не удалось. Даже некогда самый верный союзник США в регионе, Пакистан, послал американские власти в пешее… То есть отправил попытать удачу в другом месте. И это вполне объяснимо не только тем, что у Пакистана с "Талибаном"* всё ровно, но и растущим влиянием на Пакистан со стороны Китая, у которого как раз всё очень неровно с США. Спрашивается, с чего бы Москве тогда так резко менять свою позицию по этому вопросу?

Всё уже было

У американцев уже были свои базы в этом регионе. В Узбекистане и Киргизии. В Бишкеке янки базировались прямо в международном аэропорту столицы, и было весьма забавно наблюдать их караулы у стоянки транспортных самолётов из окон пассажирского терминала. Но и там и там американские военные не задержались. Из Узбекистана они убрались еще в 2005-м, а в 2014-м не без давления со стороны Москвы власти Киргизии тоже смогли их выдавить со своей территории.

К тому же у нас, если вы помните, уже был опыт сотрудничества с США и НАТО по Афганистану, когда в 2012-м Россия разрешила использовать аэродром ВВС России в Ульяновске в качестве перевалочного транзитного пункта для нелетальных грузов НАТО. Сколько ушатов критики тогда было вылито на Кремль, сейчас мало кто помнит. Сколько было истерик до падучей из-за того, что "НАТО зашло в Россию", "страну продали" и так далее.

Устроители истерик не обратили внимания на то, что всю логистику должны были осуществлять отечественные перевозчики. И что грузы эти шли исключительно из Афганистана в Европу. Так сказать, по реверсу. И что использовать перевозку грузов по этому маршруту должны были только на коммерческих началах. А самое главное, что ни одного груза через Ульяновск в итоге так и не было переброшено и через год действие постановления о разрешении такого транзита было прекращено. И нынешняя истерика похожа на ту, девятилетней давности, как две капли воды. Ещё ничего не известно, ничего не решено, но уже "всё пропало".

И последнее. Поскольку и Киргизия, и Таджикистан – члены ОДКБ, такое решение обязательно прошло бы через обсуждение в этой организации. Понятно, что у России в ней голос громче, чем у других, но всё же вряд ли Москва просто поставила бы остальных членов ОДКБ перед уже свершившимся фактом. И это всё не говоря уже о том, что США для России является, мягко выражаясь, недружественным государством, соглашаться на просьбы которого и идти навстречу может быть чревато неприятностями для нас самих.

А если вдруг…

А если всё же случится это вдруг? Знаете, ситуация здесь совсем не так плоха, как её стараются нарисовать. Россия на данный момент – единственный гарант суверенитета Таджикистана и Киргизии на случай вторжения талибов*. И союзники в таком деле явно не будут лишними. В конце концов, взаимодействуем же мы как-то с американцами в Сирии. Конечно, не бьём террористов вместе с турками и американцами (они предпочитают отсиживаться в теньке и поддерживать своих "правильных" террористов), но хотя бы не стреляем друг в друга.

К тому же американцам действительно необходимы в регионе точки опоры. Чтобы окончательно не покрыть себя позором поражения от "студентов", воюющих в тапочках на босу ногу. Вернее, воевавших, потому что доблестные "джи-ай" – от генералов и до рядовых – так стремились улепетнуть побыстрее из страны, что не продумали своих дальнейших действий и не предприняли ничего, чтобы обеспечить своё присутствие в регионе. Зато оставили при бегстве кучи оружия, боеприпасов, обмундирования и т.д., чтобы талибы полностью экипировались по последнему слову. И теперь ближайшая точка, откуда американцы могут действовать по Афганистану, если им понадобится, – это военная база США в Катаре. Совсем не ближний край, мягко выражаясь.

К тому же и Таджикистан, и Киргизия – это, к сожалению, совсем не территория России. Но при каком-то варианте совместного использования наших баз в этих странах для борьбы с террористами американцы окажутся в роли гостей и будут вынуждены жить по "уставу" нашего, чужого для них монастыря, а нам в какой-то степени – их контролировать.

У России при таком варианте гораздо больше шансов вынудить Вашингтон учитывать наши интересы в других сферах международной политики и взаимодействия. Та самая "рука Кремля" наконец-то сможет получить для себя достойное занятие и показать, какова она на самом деле. Москва получит не "рычаг воздействия", а поле для взаимодействия с американскими политиками.

Так что если Путин даже и не предлагал конкретно такой вариант сотрудничества, а американские СМИ всё в очередной раз переврали, то вполне бы и мог высказаться по этому поводу. Хотя бы ради того, чтобы посмотреть, на что американцы готовы взамен. Поторгуемся, ребята?

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.