Американцы просят у русских прощения за Байдена: "Боюсь, закончится не как в "Рокки-4"

В письмах на имя российского посла простые американцы просят прощения за Байдена. В то же время американские журналисты подшучивают над собственным президентом, делая ставку на Владимира Путина: "Боюсь, закончится не как в "Рокки-4".

Высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, а после и ответ российского лидера своему американскому коллеге стали предметом обсуждения в американской прессе. Это очевидный поворот событий. Однако на примере формата обсуждений можно судить о расколе в американском обществе.

Консерваторы, не поддерживающие Байдена, не скрывают, что им больше импонирует президент России Владимир Путин. Традиционный консерваторский телеканал Fox News выпустил несколько сюжетов о том, что в этой схватке с Путиным Байден может и не победить:

"Я боюсь, это закончится не как в "Рокки-4", не думаю, что американец победит", - говорит телеведущий в одном из сюжетов.

Ещё интереснее выглядят письма простых американцев в посольство России с извинениями за слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал в Facebook, что многие в таких письмах "выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России".

Напомним, Джо Байден, отвечая на вопрос "Считаете ли вы Путина убийцей?", ответил утвердительно. Впрочем, вопросы шли подряд, и часть зрителей предположили, что президент США просто не понял, о чём его спрашивают. В том числе это стало предметом шуток в американском обществе.