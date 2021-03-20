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Американцы просят у русских прощения за Байдена: "Боюсь, закончится не как в "Рокки-4"

20 марта 2021, 18:05  •  132 • Политика
В письмах на имя российского посла простые американцы просят прощения за Байдена. В то же время американские журналисты подшучивают над собственным президентом, делая ставку на Владимира Путина: "Боюсь, закончится не как в "Рокки-4".
Высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, а после и ответ российского лидера своему американскому коллеге стали предметом обсуждения в американской прессе. Это очевидный поворот событий. Однако на примере формата обсуждений можно судить о расколе в американском обществе.
Консерваторы, не поддерживающие Байдена, не скрывают, что им больше импонирует президент России Владимир Путин. Традиционный консерваторский телеканал Fox News выпустил несколько сюжетов о том, что в этой схватке с Путиным Байден может и не победить:
"Я боюсь, это закончится не как в "Рокки-4", не думаю, что американец победит", - говорит телеведущий в одном из сюжетов.
Ещё интереснее выглядят письма простых американцев в посольство России с извинениями за слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал в Facebook, что многие в таких письмах "выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России".
Напомним, Джо Байден, отвечая на вопрос "Считаете ли вы Путина убийцей?", ответил утвердительно. Впрочем, вопросы шли подряд, и часть зрителей предположили, что президент США просто не понял, о чём его спрашивают. В том числе это стало предметом шуток в американском обществе.

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