|
«Американцы просто разыгрывают польскую карту»: что стоит за заявлениями о возможном выводе войск США из Германии
01 июля 2018, 12:24 • 166 • В мире
Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих войск с территории Германии. Как сообщает The Washington Post, Соединённые Штаты, в частности, задумались над тем, чтобы перебросить военный контингент в Польшу. Варшава уже заявляла о готовности разместить у себя заокеанских военных. Однако эксперты сомневаются, что опубликованные в WP планы существуют в реальности — скорее всего, это приём политического шантажа по отношению к Берлину. Какие цели преследует Вашингтон, выяснял RT.
Войска армии США на учениях в Европе © David Mdzinarishvili / Reuters
Министерство обороны США анализирует возможность полного или частичного вывода своих войск с территории ФРГ, а также их перебазирования в Польшу. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник, который якобы занимается оценкой стоимости вывода американских военных подразделений из Германии.
Как отмечается в публикации, пока работа по анализу последствий перевода военных баз Соединённых Штатов с немецкой территории ведётся «внутри Пентагона, без привлечения к дискуссии на эту тему высшего руководства армии США».
По версии издания, вопрос о возможной ликвидации американского контингента в Германии мог быть поднят после встречи президента Дональда Трампа со своими советниками по вопросам внешней политики и безопасности.
Как сообщает газета, в ходе дискуссии Трамп заявил, что «поражён» размером контингента армии США в ФРГ, и «проявил интерес к теме вывода американских войск» с территории этой страны.
Отметим, что распространённая изданием информация совпала по времени с обострением других разногласий между двумя странами в сфере оборонной политики. В частности, Берлин продолжает вести спор с Вашингтоном относительно требования США к наращиванию военных расходов ФРГ до 2% от немецкого ВВП в соответствии с требованиями НАТО. Пока Германия согласилась увеличить оборонные траты лишь до 1,5% от ВВП до 2024 года.
Между тем Польша сама ранее предлагала разместить на своей территории крупную военную базу США. В конце мая в местную прессу попали документы польского Минобороны, где говорилось, что страна готова предложить Вашингтону дислоцировать не менее одной бронетанковой дивизии на своей территории и даже потратить до $2 млн из своего бюджета на эти цели.
«Всецело заинтересованы в ФРГ»
В пресс-службе Совета национальной безопасности США The Washington Post заявили, что не направляли в Пентагон запрос об оценке возможной стоимости вывода контингента из Германии или перевода его в другую страну Европы. Собеседник издания добавил, что Министерство обороны страны регулярно анализирует целесообразность размещения военных контингентов за границей.
«Экспертная работа подобного рода — это норма», — заключили в ведомстве.
В свою очередь, представитель Пентагона Эрик Пахон в беседе с The Washington Post также не подтвердил наличие планов о выводе американского контингента из Германии.
«Пентагон регулярно пересматривает и анализирует расстановку сил армии США. В этом нет ничего нового», — сказал Пахон.
Он напомнил, что ФРГ приняла на своей территории крупнейший контингент США в Европе и что между двумя странами сохраняется «тесное сотрудничество» в военной сфере.
«Мы всецело заинтересованы в этом нашем союзнике по НАТО, как и в Североатлантическом альянсе в целом», — заключил пресс-секретарь Пентагона.
История размещения войск США в Германии началась в 1945 году. Тогда в Европе находились порядка 2 млн американских солдат, большая часть которых была дислоцирована именно на немецкой территории. После окончания войны группировку сократили до 109 тыс. человек. Однако уже к концу 1940-х годов, когда усилилось противостояние между Москвой и Вашингтоном, руководство Соединённых Штатов приняло решение создать на базе 7-й армии США, расквартированной в Германии, штаб американской сухопутной армии в Европе.
В дальнейшем численность американского контингента в ФРГ постоянно наращивалась. Так, в начале 1950-х годов президент США Гарри Трумэн решил увеличить численность американских войск на Европейском континенте до 220 тыс. человек. Большая часть из них была отправлена в Германию, так как эта страна воспринималась в годы холодной войны как наиболее вероятное место столкновения войск НАТО и Организации Варшавского договора в случае военного конфликта.
В 1980-х годах группировка войск США в Европе увеличилась до 340 тыс. человек, из которых 190 тыс. были расквартированы в ФРГ. Кроме того, в Западном Берлине находились ещё 6,5 тыс. американских солдат.
Сокращать число своих военнослужащих в Европе в общем и в Германии в частности США начали с 1991 года. Это было обусловлено роспуском Организации Варшавского договора и распадом СССР. Командование американских ВС использовало высвободившиеся силы в Ираке и Афганистане.
По данным американской и немецкой прессы, сейчас в Европе насчитывается 60 тыс. военнослужащих США. Из них 35 тыс. по-прежнему располагаются на немецкой территории. Штаб Европейского командования находится в Висбадене, административном центре немецкой земли Гессен.
Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в беседе с RT отметил, что присутствие американских военных в Германии немецкое общество воспринимает довольно болезненно.
Разведка боем
Заведующий отделением европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что вывода войск США из ФРГ не произойдёт, а публикация в The Washington Post на эту тему призвана помочь американскому руководству решить несколько внешнеполитических задач.
«Польша давно решила, что ей необходимо разместить на своей территории контингент армии США, и после 2014 года Варшава только укрепилась в своих взглядах. Поляки обосновывают это постоянно нарастающей «угрозой» со стороны России, попутно надеясь, что американский контингент увеличит политический вес Польши в ЕС и расширит военно-экономический потенциал польского государства», — сказал он.
По словам Данилова, в Вашингтоне прекрасно осведомлены о подобных взглядах польского руководства и стремятся использовать эту ситуацию в свою пользу.
«Американцы просто разыгрывают польскую карту для того, чтобы усилить свои собственные позиции накануне саммита НАТО. Руководители ФРГ явно не готовы к выводу войск США со своей территории, так как тогда им придётся обеспечивать безопасность страны самостоятельно. При этом нельзя сказать, что бундесвер находится в состоянии полной боевой готовности. В то же время если Вашингтон не будет выводить контингент, в Берлине это воспримут как дружественный шаг со стороны США. Таким образом, не делая ничего, Соединённые Штаты продемонстрируют, что идут навстречу своим союзникам», — сказал Данилов.
По его словам, неслучайно была выбрана именно такая газета, как The Washington Post, которая, однако, не ссылается на официальные источники, а потому в данном случае проверить информацию, которую она публикует, довольно сложно.
Сергей Судаков также считает, что руководство Пентагона не собирается перебазировать куда-либо свои войска из Германии, а статья The Washington Post служит определённым текущим политическим целям руководства США.
По словам Судакова, Германия занимает крайне важное место в американской внешней политике.
«В то же время у Вашингтона и Берлина в последнее время усилились противоречия по ряду вопросов. И тут американцы прибегают к лёгкой форме шантажа. Если не пойдёте на уступки, мы снизим ваши оборонные возможности, а также усилим военный потенциал Польши. Вот именно так я бы и стал воспринимать публикацию в The Washington Post», — подчеркнул эксперт.
По его словам, никакого вывода американских войск из ФРГ не будет, так как Вашингтону необходимо, чтобы там располагался американский контингент, который бы служил инструментом давления на Берлин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
166
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
30 июня 2018, 03:54
|
27 июня 2018, 14:09
|
01 июля 2018, 02:39
|
25 июня 2018, 07:11
|
24 июня 2018, 16:52
|
26 июня 2018, 05:54
|
29 июня 2018, 08:24