«Американцы просто разыгрывают польскую карту»: что стоит за заявлениями о возможном выводе войск США из Германии

Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих войск с территории Германии. Как сообщает The Washington Post, Соединённые Штаты, в частности, задумались над тем, чтобы перебросить военный контингент в Польшу. Варшава уже заявляла о готовности разместить у себя заокеанских военных. Однако эксперты сомневаются, что опубликованные в WP планы существуют в реальности — скорее всего, это приём политического шантажа по отношению к Берлину. Какие цели преследует Вашингтон, выяснял RT.

Министерство обороны США анализирует возможность полного или частичного вывода своих войск с территории ФРГ, а также их перебазирования в Польшу. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник, который якобы занимается оценкой стоимости вывода американских военных подразделений из Германии.

Как отмечается в публикации, пока работа по анализу последствий перевода военных баз Соединённых Штатов с немецкой территории ведётся «внутри Пентагона, без привлечения к дискуссии на эту тему высшего руководства армии США».

По версии издания, вопрос о возможной ликвидации американского контингента в Германии мог быть поднят после встречи президента Дональда Трампа со своими советниками по вопросам внешней политики и безопасности.

Как сообщает газета, в ходе дискуссии Трамп заявил, что «поражён» размером контингента армии США в ФРГ, и «проявил интерес к теме вывода американских войск» с территории этой страны.

Отметим, что распространённая изданием информация совпала по времени с обострением других разногласий между двумя странами в сфере оборонной политики. В частности, Берлин продолжает вести спор с Вашингтоном относительно требования США к наращиванию военных расходов ФРГ до 2% от немецкого ВВП в соответствии с требованиями НАТО. Пока Германия согласилась увеличить оборонные траты лишь до 1,5% от ВВП до 2024 года.

Между тем Польша сама ранее предлагала разместить на своей территории крупную военную базу США. В конце мая в местную прессу попали документы польского Минобороны, где говорилось, что страна готова предложить Вашингтону дислоцировать не менее одной бронетанковой дивизии на своей территории и даже потратить до $2 млн из своего бюджета на эти цели.

«Всецело заинтересованы в ФРГ»

В пресс-службе Совета национальной безопасности США The Washington Post заявили, что не направляли в Пентагон запрос об оценке возможной стоимости вывода контингента из Германии или перевода его в другую страну Европы. Собеседник издания добавил, что Министерство обороны страны регулярно анализирует целесообразность размещения военных контингентов за границей.

«Экспертная работа подобного рода — это норма», — заключили в ведомстве.

В свою очередь, представитель Пентагона Эрик Пахон в беседе с The Washington Post также не подтвердил наличие планов о выводе американского контингента из Германии.

Американский боевой вертолёт Apache на военной базе Рамштайн в ФРГ

© Martin Goldhahn / dpa / AFP

«Пентагон регулярно пересматривает и анализирует расстановку сил армии США. В этом нет ничего нового», — сказал Пахон.

Он напомнил, что ФРГ приняла на своей территории крупнейший контингент США в Европе и что между двумя странами сохраняется «тесное сотрудничество» в военной сфере.

«Мы всецело заинтересованы в этом нашем союзнике по НАТО, как и в Североатлантическом альянсе в целом», — заключил пресс-секретарь Пентагона.

История размещения войск США в Германии началась в 1945 году. Тогда в Европе находились порядка 2 млн американских солдат, большая часть которых была дислоцирована именно на немецкой территории. После окончания войны группировку сократили до 109 тыс. человек. Однако уже к концу 1940-х годов, когда усилилось противостояние между Москвой и Вашингтоном, руководство Соединённых Штатов приняло решение создать на базе 7-й армии США, расквартированной в Германии, штаб американской сухопутной армии в Европе.

В дальнейшем численность американского контингента в ФРГ постоянно наращивалась. Так, в начале 1950-х годов президент США Гарри Трумэн решил увеличить численность американских войск на Европейском континенте до 220 тыс. человек. Большая часть из них была отправлена в Германию, так как эта страна воспринималась в годы холодной войны как наиболее вероятное место столкновения войск НАТО и Организации Варшавского договора в случае военного конфликта.

В 1980-х годах группировка войск США в Европе увеличилась до 340 тыс. человек, из которых 190 тыс. были расквартированы в ФРГ. Кроме того, в Западном Берлине находились ещё 6,5 тыс. американских солдат.

Сокращать число своих военнослужащих в Европе в общем и в Германии в частности США начали с 1991 года. Это было обусловлено роспуском Организации Варшавского договора и распадом СССР. Командование американских ВС использовало высвободившиеся силы в Ираке и Афганистане.

По данным американской и немецкой прессы, сейчас в Европе насчитывается 60 тыс. военнослужащих США. Из них 35 тыс. по-прежнему располагаются на немецкой территории. Штаб Европейского командования находится в Висбадене, административном центре немецкой земли Гессен.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в беседе с RT отметил, что присутствие американских военных в Германии немецкое общество воспринимает довольно болезненно.

«В погоне за громкой энергетической политикой»: почему Польша заявила о своём праве требовать у «Газпрома» скидку «До тех пор пока армия Соединённых Штатов находится в ФРГ, в самом немецком обществе на это смотрят как на оккупацию. И если вывод всё же произойдёт, то 99% немцев воспримут это как окончательное восстановление суверенитета Германии. Другое дело, что Вашингтону это крайне невыгодно, так как посредством своих войск он может сегодня оказывать влияние на политику ФРГ и всего Европейского союза в целом», — считает эксперт.

Разведка боем

Заведующий отделением европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что вывода войск США из ФРГ не произойдёт, а публикация в The Washington Post на эту тему призвана помочь американскому руководству решить несколько внешнеполитических задач.

«Польша давно решила, что ей необходимо разместить на своей территории контингент армии США, и после 2014 года Варшава только укрепилась в своих взглядах. Поляки обосновывают это постоянно нарастающей «угрозой» со стороны России, попутно надеясь, что американский контингент увеличит политический вес Польши в ЕС и расширит военно-экономический потенциал польского государства», — сказал он.

Колонна армии США на учениях в Румынии

© Inquam Photos / Reuters

По словам Данилова, в Вашингтоне прекрасно осведомлены о подобных взглядах польского руководства и стремятся использовать эту ситуацию в свою пользу.

«Американцы просто разыгрывают польскую карту для того, чтобы усилить свои собственные позиции накануне саммита НАТО. Руководители ФРГ явно не готовы к выводу войск США со своей территории, так как тогда им придётся обеспечивать безопасность страны самостоятельно. При этом нельзя сказать, что бундесвер находится в состоянии полной боевой готовности. В то же время если Вашингтон не будет выводить контингент, в Берлине это воспримут как дружественный шаг со стороны США. Таким образом, не делая ничего, Соединённые Штаты продемонстрируют, что идут навстречу своим союзникам», — сказал Данилов.

По его словам, неслучайно была выбрана именно такая газета, как The Washington Post, которая, однако, не ссылается на официальные источники, а потому в данном случае проверить информацию, которую она публикует, довольно сложно.

Сергей Судаков также считает, что руководство Пентагона не собирается перебазировать куда-либо свои войска из Германии, а статья The Washington Post служит определённым текущим политическим целям руководства США.

«Это разведка боем, попытка получить некую обратную связь из Германии и из Польши. Американцы будут смотреть, как отреагирует немецкое общество на эту публикацию, как отнесутся к ней поляки. В зависимости от этого Вашингтон и будет строить свою политику по отношению к этим странам», — сказал политолог в беседе с RT.

По словам Судакова, Германия занимает крайне важное место в американской внешней политике.

«В то же время у Вашингтона и Берлина в последнее время усилились противоречия по ряду вопросов. И тут американцы прибегают к лёгкой форме шантажа. Если не пойдёте на уступки, мы снизим ваши оборонные возможности, а также усилим военный потенциал Польши. Вот именно так я бы и стал воспринимать публикацию в The Washington Post», — подчеркнул эксперт.

По его словам, никакого вывода американских войск из ФРГ не будет, так как Вашингтону необходимо, чтобы там располагался американский контингент, который бы служил инструментом давления на Берлин.