Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Со стопроцентным поражением цели»: ВКС России получили два новейших вертолёта М...
"У них не будет ядерного оружия": Трамп заявил о возможности новой сде...
В УПЦ заявили о снижении числа захватов храмов при Зеленском
Отдых в Крыму: дикие пляжи и вейксерф (Лайфхак. Руслан Осташко)
Главная / В мире

Американцы продолжают подглядывать: Самолет Poseidon и беспилотник RQ-4A вели разведку у Крыма и над Донбассом

24 июня 2019, 02:54  •  62 • В мире
Разведывательный полет над Донбассом и у крымского побережья провели в воскресенье воздушные судна ВВС США – беспилотник RQ-4A и самолет P-8A Poseidon.
Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, первым к разведке ранним утром приступил беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk. В 07:40 по московскому времени он стартовал с натовской авиабазы Сигонелла (Италия). Пройдя через болгарское воздушное пространство, он в 12:25 приступил к мониторингу линии разграничения в Донбасса, проведя за этим занятием более трех часов. После этого дрон развернулся и ушел в сторону черноморского побережья России.
Poseidon вылетел на патрулирование почти в восемь часов вечера. Патрульный противолодочный самолет также стартовал с итальянского аэродрома НАТО в Сигонелле и взял курс к южным границам Крыма. Пролет разведчика проходил на высоте около восьми километров. В районе Севастополя, на расстоянии в 32 километра от береговой линии Poseidon оказался через полчаса, в 20:25 по московскому времени.
16:55 мск.
Приступил к разведывательному полёту вдоль Российского побережья Чёрного моря.#BlackSea #Crimea #UAV #USAF pic.twitter.com/dmjwEYmmAy
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.
В последнее время такие полеты американские ВВС проводят с завидной регулярностью и такая разведывательная активность США не может не вызывать беспокойства.
"Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ", — заявил в беседе с "РИА Новости" депутат крымского парламента Иван Шонус.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
23 июня 2019, 23:39
Американцы пытаются купить Палестину. Дёшево.
23 июня 2019, 23:24
«Попытки купить противников»: как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт
23 июня 2019, 17:09
Нетрадиционные протесты: В чьих интересах всплеск русофобии в Грузии
24 июня 2019, 02:54
"Будьте осторожны и не допускайте ошибок": Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к народу
24 июня 2019, 02:54
Американцы продолжают подглядывать: Самолет Poseidon и беспилотник RQ-4A вели разведку у Крыма и над Донбассом
23 июня 2019, 23:39
"Угрожали оторвать головы": Местные жители атаковали киевский "Марш равенства"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июня 2019, 01:09
"Метаморфозы" Путина, ключница с квасом, апостолы vs гробокопатели и нервные грузины
24 июня 2019, 02:39
«Среди гражданского населения пострадавших нет»: что известно о нападении на полицейс...
24 июня 2019, 02:54
"Ночью нас возьмут штурмом": Глава грузинского оппозиционного телеканала пр...
24 июня 2019, 02:54
Песков рассказал об отсутствии в графике Путина на G20 встречи с Зеленским
24 июня 2019, 02:54
"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Пути...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
21 июня 2019, 03:24
Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
20 июня 2019, 07:54
"Если кто узнает - секир-башка": Главное "доказательство" вины России в крушении МН17 опроверг его же "автор"
18 июня 2019, 16:54
Лазерный гиперзвук - аналогов в мире нет: Шойгу заявил об уникальном русском вооружении
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"
23 июня 2019, 13:39
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.