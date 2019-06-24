Американцы продолжают подглядывать: Самолет Poseidon и беспилотник RQ-4A вели разведку у Крыма и над Донбассом

Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, первым к разведке ранним утром приступил беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk. В 07:40 по московскому времени он стартовал с натовской авиабазы Сигонелла (Италия). Пройдя через болгарское воздушное пространство, он в 12:25 приступил к мониторингу линии разграничения в Донбасса, проведя за этим занятием более трех часов. После этого дрон развернулся и ушел в сторону черноморского побережья России.

Poseidon вылетел на патрулирование почти в восемь часов вечера. Патрульный противолодочный самолет также стартовал с итальянского аэродрома НАТО в Сигонелле и взял курс к южным границам Крыма. Пролет разведчика проходил на высоте около восьми километров. В районе Севастополя, на расстоянии в 32 километра от береговой линии Poseidon оказался через полчаса, в 20:25 по московскому времени.

16:55 мск.

Приступил к разведывательному полёту вдоль Российского побережья Чёрного моря.#BlackSea #Crimea #UAV #USAF pic.twitter.com/dmjwEYmmAy — PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 июня 2019 г.

В последнее время такие полеты американские ВВС проводят с завидной регулярностью и такая разведывательная активность США не может не вызывать беспокойства.

"Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ", — заявил в беседе с "РИА Новости" депутат крымского парламента Иван Шонус.