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Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
31 июля 2021, 23:45 • 50 • Политика
В США отреагировали на инцидент с русским космическим модулем "Наука". Американцы требуют изгнать русских с МКС.
Астронавты НАСА не подвергались опасности в результате внепланового включения двигателей русского модуля "Наука", однако Международная космическая станция ненадолго потеряла ориентацию, и запуск капсулы Starliner компании Boeing пришлось отложить, сообщает Fox News. Американские читатели негодуют в комментариях.
Как позже стало известно, причиной незапланированного включения двигателей стал программный сбой. Однако русские космонавты быстро справились с проблемой. Сейчас всё работает в штатном режиме.
- гневно пишет в комментариях GolingX.
- отвечает ему Pat4747.
- добавляет Oregon Coaster.
Также в комментариях уже в который раз мусолят тему "русских хакеров" и строят теории заговора о том, что Россия специально устроила инцидент с двигателем. Правда, зачем это нужно, никто внятно объяснить не смог.
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