Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС

В США отреагировали на инцидент с русским космическим модулем "Наука". Американцы требуют изгнать русских с МКС.

Астронавты НАСА не подвергались опасности в результате внепланового включения двигателей русского модуля "Наука", однако Международная космическая станция ненадолго потеряла ориентацию, и запуск капсулы Starliner компании Boeing пришлось отложить, сообщает Fox News. Американские читатели негодуют в комментариях.

Как позже стало известно, причиной незапланированного включения двигателей стал программный сбой. Однако русские космонавты быстро справились с проблемой. Сейчас всё работает в штатном режиме.

У нас нет веских причин для того, чтобы оставаться партнёрами России по Международной космической станции… Нет смысла щадить их чувства в таких вопросах. Они должны уйти,

- гневно пишет в комментариях GolingX.

Вы серьёзно? А вы понимаете, что на протяжении многих лет единственный способ для американцев добраться до космической станции заключался в том, чтобы попросить русских их туда подвезти,

- отвечает ему Pat4747.

На всякий случай, если вы вдруг забыли: их "устаревшее, несовершенное оборудование и программное обеспечение" поддерживало снабжение Международной космической станции и деятельность её экипажа на протяжении 10-летнего перерыва с момента последнего полёта шаттла до первого коммерческого полёта,

- добавляет Oregon Coaster.

Также в комментариях уже в который раз мусолят тему "русских хакеров" и строят теории заговора о том, что Россия специально устроила инцидент с двигателем. Правда, зачем это нужно, никто внятно объяснить не смог.