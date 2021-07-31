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Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС

31 июля 2021, 23:45  •  50 • Политика
В США отреагировали на инцидент с русским космическим модулем "Наука". Американцы требуют изгнать русских с МКС.
Астронавты НАСА не подвергались опасности в результате внепланового включения двигателей русского модуля "Наука", однако Международная космическая станция ненадолго потеряла ориентацию, и запуск капсулы Starliner компании Boeing пришлось отложить, сообщает Fox News. Американские читатели негодуют в комментариях.
Как позже стало известно, причиной незапланированного включения двигателей стал программный сбой. Однако русские космонавты быстро справились с проблемой. Сейчас всё работает в штатном режиме.
У нас нет веских причин для того, чтобы оставаться партнёрами России по Международной космической станции… Нет смысла щадить их чувства в таких вопросах. Они должны уйти,
- гневно пишет в комментариях GolingX.
Вы серьёзно? А вы понимаете, что на протяжении многих лет единственный способ для американцев добраться до космической станции заключался в том, чтобы попросить русских их туда подвезти,
- отвечает ему Pat4747.
На всякий случай, если вы вдруг забыли: их "устаревшее, несовершенное оборудование и программное обеспечение" поддерживало снабжение Международной космической станции и деятельность её экипажа на протяжении 10-летнего перерыва с момента последнего полёта шаттла до первого коммерческого полёта,
- добавляет Oregon Coaster.
Также в комментариях уже в который раз мусолят тему "русских хакеров" и строят теории заговора о том, что Россия специально устроила инцидент с двигателем. Правда, зачем это нужно, никто внятно объяснить не смог.

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