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Американцы признали жителей Курил японцами

06 декабря 2020, 11:45  •  83 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Такая информация появилась на сайте Госдепартамента США
Россиян, которые родились на Южных Курилах, считают жителями Японии.
Это один из пунктов правил при проведении розыгрышей грин-карт, которые подробно описаны на сайте Госдепартамента США. Так, в инструкции отмечается, что люди, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии, пишет РИА "Новости".
"Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", – уточняют организаторы программы.
Такое правило введено с 2018 года. По словам представителей США, они исходили из того, что до окончания Второй мировой войны Южные Курилы находились под административным управлением Японии, поэтому Америка по-прежнему признает японский суверенитет над островами.
Ранее эксперт заявил, что с приходом Джо Байдена вопрос Курильских островов вряд ли будет решен. Казаков подчеркнул, что демократ не предоставит Токио никаких преференций, которые могли бы позволить стране восходящего солнца усилить давление на Россию.
В Москве же не раз отмечали, что вопрос принадлежности островов не актуален.

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