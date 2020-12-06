Американцы признали жителей Курил японцами

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com

Такая информация появилась на сайте Госдепартамента США

Россиян, которые родились на Южных Курилах, считают жителями Японии.

Это один из пунктов правил при проведении розыгрышей грин-карт, которые подробно описаны на сайте Госдепартамента США. Так, в инструкции отмечается, что люди, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии, пишет РИА "Новости".

"Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", – уточняют организаторы программы.

Такое правило введено с 2018 года. По словам представителей США, они исходили из того, что до окончания Второй мировой войны Южные Курилы находились под административным управлением Японии, поэтому Америка по-прежнему признает японский суверенитет над островами.

Ранее эксперт заявил, что с приходом Джо Байдена вопрос Курильских островов вряд ли будет решен. Казаков подчеркнул, что демократ не предоставит Токио никаких преференций, которые могли бы позволить стране восходящего солнца усилить давление на Россию.

В Москве же не раз отмечали, что вопрос принадлежности островов не актуален.