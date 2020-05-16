Американцы приписывают китайцам «опасную двусмысленность» ядерной стратегии • 21 • Аналитика

В широко известном издании Popular Science на днях вышла статья "Китайская двусмысленная ядерная стратегия очень рискованна". Честно говоря, несмотря на ряд дельных мыслей, выводы авторов можно назвать спорными.







Нестратегический потенциал двойного назначения

По мнению авторов, Китай выделил за пару последних десятилетий "огромные" ресурсы для НОАК на разработку ракетных систем, обладающих как возможностями несения ядерных боеприпасов, так и обычных. Ресурсы, безусловно, затрачены немаленькие, в том числе потому, что у китайцев, как обычно, создается по 2-3 системы там, где достаточно одной, да еще зачастую принимаются на вооружение дублирующие системы. Но назвать их огромными, вероятно, нельзя: китайцы все же в этом вопросе ближе к нам, а не к американцам, тратящим сотни миллиардов долларов на создание и производство систем вооружения, превосходящие или близкие аналоги которых обходятся России порой в десятки раз дешевле. Да и разговоры о "беспрецедентном росте" китайского ядерного арсенала очень любят в Вашингтоне, но бессовестно врут: ядерный арсенал Поднебесной почти не имеет тенденций к росту и находится на уровне чуть ниже французского при несравнимом с Францией числе потенциальных носителей. Хотя в ближайшие годы не стоит исключать того, что он вырастет, но не в разы, а опять же на проценты.



Авторы статьи в «Попьюлар Сайенс» считают, что китайцы обзаводятся этим арсеналом для того, чтобы иметь возможность атаковать базы, объекты и города и районы территории «супостатов» в регионе — Индии, Японии, США. В частности, речь идет о баллистических ракетах средней дальности (БРСД) DF-26, DF-21 разных вариантов (DF-21, напомним, та самая система, которую рекламируют как "противокорабельную БРСД", но, по сути, она пока, скорее, "противобазовая"), баллистических ракетах меньшей дальности (БРМД) DF-16 и, возможно, в БРМД с "гиперзвуковым планирующим крылатым блоком" DF-17 (авторы приняли за чистую монету то, что китайцы показали на недавнем параде, и зря: им в данном случае пока что показали макеты).



Обоснование НОАК для осуществления этой стратегии в области обычных и ядерных вооружений, как представляется авторам статьи в американском издании, заключается в "сочетании экономии средств, которую представляет собой оружие двойного назначения, и веры в то, что то, что известно как “стратегическая неопределенность”, улучшает возможности сдерживания Китаем противника от ударов по его неядерным ракетным силам". Авторы полагают, что китайцы предполагают: любой противник, размышляющий о нападении на обычные вооруженные силы Китая в условиях кризиса или конфликта, будет опасаться, что они могут непреднамеренно нанести удар по ядерному оружию и тем самым катастрофически обострить ситуацию.



Двузадачность порождает риск?

Авторы "Попьюлар Сайенс" считают, что риск, связанный с этой стратегией, заключается в том, что такая двусмысленность существенно увеличивает опасность случайного обмена ядерными ударами из-за ошибочных предположений. Они ссылаются на известного, но в последнее время чересчур предвзятого исследователя вопросов стратегической стабильности из Федерации американских ученых (FAS) Ханса Кристенсена, который считает, что если бы Китай запустил ракету с обычной боевой частью, из тех, которые могут нести и специальный заряд, то страна-цель не смогла бы различить, является ли ее полезная нагрузка ядерной или обычной, и она может ошибочно предположить, что она находится под ядерным ударом, и ответить ударом ядерным оружием против Китая.



Точно так же может сбыться сценарий, когда в военное время противник может намереваться нанести удар по тому, что он считает неядерными ракетами НОАК, но непреднамеренно ударит по его ядерным силам. Тогда это могло бы заставить Китай поверить в то, что его фактический потенциал ядерного сдерживания является намеченной целью.



Однако до настоящего времени общее предположение сводилось к тому, что, хотя эта практика потенциально дестабилизирует ситуацию, НОАК, по крайней мере, разделяла свои ядерные и обычные силы на отдельные и географически отличные друг от друга ракетные бригады. Это давало некоторую надежду на то, что другие страны все еще могут различать ядерные и обычные силы Китая, пишут авторы. Но в 2017 г. на Западе, по их мнению, "открыли для себя", как развертывается новая китайская БРСД DF-26.



Китайский официоз о двойном назначении

DF-26 способна преодолевать примерно 4000 километров и несет БЧ массой около 1200 кг либо обычную, либо специальную термоядерную. Авторы "Попьюлар Сайенс" не преминули заметить, что "такого оружия не было у США и России в течение последних трех десятилетий в рамках Договора РСМД, пока Россия не нарушила его, а затем администрация Трампа вышла из него в 2019 году". Ну да, именно Россия нарушила ДРСМД, а США-то, безусловно, безгрешны, белы и пушисты, а бревно в своем глазу заметить непросто! Ракета DF-26 может быть интегрирована в китайские ракетные войска двумя способами, и пока не ясно, какой подход использует Китай. Одним из вариантов было бы сохранение существующей структуры ракетных войск и создание отдельных обычных и ядерных бригад DF-26. Однако данные из открытых источников указывают на то, что, по крайней мере, в случае одной бригады PLARF (ракетных войск НОАК) это не так, и она имеет оба типа зарядов. В статье CCTV от 2017 года о лидерной бригаде ракетных войск НОАК на новом комплексе (646-я бригада) сообщается, что она оснащена "новым типом БРСД" (это и была DF-26). В статье также уточняется, что эта бригада “одновременно обладает как ядерным, так и обычным ударным потенциалом”. Бригадный политкомиссар Чжоу Лушэн говорит там же: "Наша задача — это два типа сдерживания [ссылка как на ядерный, так и на обычный потенциал]... бригада ядерного и обычного двойного назначения должна обучаться одновременно владеть двумя различными оперативными позициями... то есть личный состав такой бригады имеет более высокую рабочую нагрузку”.



И командир дивизиона этой бригады Чжан Лэй вторит этой идее: “Мы должны изучать как ядерное, так и обычное оружие, то есть один человек должен владеть двумя вопросами". В статье описываются учения, в которых бригада отрабатывает стрельбу "высокоточными" ракетами, а затем быстро переходит на ядерную позицию для выполнения контрнаступательной миссии, тем самым “показывая, что этот новый тип бригады действительно обладает как ядерным, так и обычным потенциалом”. Учитывая, что DF-26 предназначен для поражения районов типа американского Гуама (в Китае его называют "Гуам Экспресс”), некоторая ясность в отношении его полезной нагрузки и предполагаемого эффекта должна в идеале быть приоритетом для китайских штабистов, желающих донести до потенциального противника свою дифференциацию между обычными и ядерными ролями ракетных войск. Вместо этого многочисленные заявления и доклады указывают на то, что ракетные войска НОАК движутся в противоположном направлении, сокрушаются авторы: смешение его ядерных и обычных сил в рамках одной бригады.



В свете осуществляемых планов PLARF существенно увеличить численность парка DF-26 эта стратегия невероятно рискованна, считают авторы. Смешивая ядерные и неядерные носители, Китай может надеяться помочь своим силам сдерживания, создавая неопределенность для противника. Но это также повышает вероятность просчета в кризисе или даже в обычном конфликте, ведущем к обмену ядерными ударами. Короче говоря, считают в "Попьюлар Сайенс", Китай намеренно увеличивает риск путаницы и ошибок именно там, где так называемый “туман войны” был бы наиболее опасен. Можно ли спасти сломанные американо-китайские отношения



Контраргументы

Что хотелось бы заметить по данной точке зрения? Да, безусловно, риск такой имеется. Но, с другой стороны, он есть не только у китайцев. Скажем, если брать нестратегические ядерные силы России, то практически любой носитель имеет как развитые вариации обычных боевых частей, так и различные типы (или один тип) ядерных/термоядерных БЧ. Примерам несть числа — это и ракетные бригады "Искандеров-М" (М1), и носители "Калибров", и носители береговых и корабельных ПКР оперативного назначения ("Оникс", "Гранит", "Вулкан" и другие) и многое, многое другое. И то, что в обычное время ядерные заряды к ним хранятся в арсеналах 12 ГУ МО РФ, ничего не значит: в кризисной ситуации, а то и до нее, все будет иначе. Но почему-то об этом не пишут статей в американских изданиях. К тому же,есть такая возможность "перепутать" и с СЯС РФ — тяжелые стратегические бомбардировщики дальней авиации несут и обычные, и термоядерные КР, и прочие виды оружия. Да и даже такой новый вид, как МБР "Авангард", имеет (или будет иметь) и неядерный тип оснащения, правда, неядерный он только по принципу действия, а сами разрушения будут сравнимы с ядерным боеприпасом, скажем, особо малой мощности.



У США раньше, когда у них еще были развитые нестратегические ядерные силы, ныне деградировавшие до нескольких сотен авиабомб В61, было точно то же самое, что тоже воспринималось нормально. Да и не только у них. Видимо, идея "немного ударить" одну из двух сверхдержав, в расчете, что в ответ даже на массированный обычный удар не полетит много-много "света и тепла", в голову заокеанским авторам даже не приходит — они понимают последствия.



Что ж с Китаем-то не так? Да, у китайцев много БРМД и даже БРСД, которые вообще никаких ядерных БЧ не имеют в наличии — это особенность китайских ракетных войск. Но это не повод их пытаться уничтожить в расчете на отсутствие ядерного ответа. Возможно, тот факт, что у Китая даже стратегические носители не несут боевого дежурства со специальными боевыми частями ввиду особенностей их доктрины, порождает разные ненужные надежды, особенно на фоне явного обострения отношений США и КНР. Сама эта концепция "отдельного хранения" ядерных БЧ, безусловно, несет куда больший риск для самого Китая, потому что может возникнуть желание быстро "решить китайский вопрос" (если бы не было рядом еще и России, которая может подобного подхода "не понять", желание было бы куда сильнее), особенно, если в США осознают проблемы китайцев именно с СЯС и надежностью доставки ввиду того, что китайцы свои ракеты не испытывают на реальные межконтинентальные дальности. Видимо, для того и пиар создают соответствующий, с требованиями "четко разделить" ядерные и неядерные носители, что есть надежды на "только неядерную ограниченную эскалацию". С Россией такие надежды у некоторых за океаном тоже не изжиты, и совершенно зря. Отсюда все эти надежды на то, что в ответ на запуск одиночного "Трайдента-2" с подлодки с ядерным зарядом особо малой мощности от России не последует массированного ответа ядерными силами, и прочие иллюзии. Но наш потенциал несравним с китайским и, включая и стратегические, и тактические арсеналы, несравним и с американским. Потому американцы нас боятся, а вот Китая, очевидно, не очень.



Что до создания "тумана войны" и "неопределенности" с ответом и с тем, какие именно боеприпасы размещены на носителях, то это законное право ядерной державы. Россия тоже декларирует на словах некие четкие критерии применения ядерного оружия, но на деле же западные специалисты отмечают, что российский подход сводится к созданию и неопределенности о минимальной "планке", за которой следует ядерный ответ в каждом конкретном случае, и к использованию принципа "ограниченной эскалации" ("эскалации до и для деэскалации") и вообще гибкого подхода к применению нестратегического ЯО в практике боевой подготовки войск. И это, в общем, правильно: меньше будут знать и меньше возникнет желание проверять, до какой степени можно дергать русского медведя за уши. Но то русский медведь — он большой, непредсказуемый, сильный и кровожадный. А китайская панда — медведь забавный, бамбуком питается, и совсем безобиден, так, видимо, считают в США. А если китайский мишка-веган вдруг сменит веру и перейдет в лагерь плотоядных? В широко известном издании Popular Science на днях вышла статья "Китайская двусмысленная ядерная стратегия очень рискованна". Честно говоря, несмотря на ряд дельных мыслей, выводы авторов можно назвать спорными.По мнению авторов, Китай выделил за пару последних десятилетий "огромные" ресурсы для НОАК на разработку ракетных систем, обладающих как возможностями несения ядерных боеприпасов, так и обычных. Ресурсы, безусловно, затрачены немаленькие, в том числе потому, что у китайцев, как обычно, создается по 2-3 системы там, где достаточно одной, да еще зачастую принимаются на вооружение дублирующие системы. Но назвать их огромными, вероятно, нельзя: китайцы все же в этом вопросе ближе к нам, а не к американцам, тратящим сотни миллиардов долларов на создание и производство систем вооружения, превосходящие или близкие аналоги которых обходятся России порой в десятки раз дешевле. Да и разговоры о "беспрецедентном росте" китайского ядерного арсенала очень любят в Вашингтоне, но бессовестно врут: ядерный арсенал Поднебесной почти не имеет тенденций к росту и находится на уровне чуть ниже французского при несравнимом с Францией числе потенциальных носителей. Хотя в ближайшие годы не стоит исключать того, что он вырастет, но не в разы, а опять же на проценты.Авторы статьи в «Попьюлар Сайенс» считают, что китайцы обзаводятся этим арсеналом для того, чтобы иметь возможность атаковать базы, объекты и города и районы территории «супостатов» в регионе — Индии, Японии, США. В частности, речь идет о баллистических ракетах средней дальности (БРСД) DF-26, DF-21 разных вариантов (DF-21, напомним, та самая система, которую рекламируют как "противокорабельную БРСД", но, по сути, она пока, скорее, "противобазовая"), баллистических ракетах меньшей дальности (БРМД) DF-16 и, возможно, в БРМД с "гиперзвуковым планирующим крылатым блоком" DF-17 (авторы приняли за чистую монету то, что китайцы показали на недавнем параде, и зря: им в данном случае пока что показали макеты).Обоснование НОАК для осуществления этой стратегии в области обычных и ядерных вооружений, как представляется авторам статьи в американском издании, заключается в "сочетании экономии средств, которую представляет собой оружие двойного назначения, и веры в то, что то, что известно как “стратегическая неопределенность”, улучшает возможности сдерживания Китаем противника от ударов по его неядерным ракетным силам". Авторы полагают, что китайцы предполагают: любой противник, размышляющий о нападении на обычные вооруженные силы Китая в условиях кризиса или конфликта, будет опасаться, что они могут непреднамеренно нанести удар по ядерному оружию и тем самым катастрофически обострить ситуацию.Авторы "Попьюлар Сайенс" считают, что риск, связанный с этой стратегией, заключается в том, что такая двусмысленность существенно увеличивает опасность случайного обмена ядерными ударами из-за ошибочных предположений. Они ссылаются на известного, но в последнее время чересчур предвзятого исследователя вопросов стратегической стабильности из Федерации американских ученых (FAS) Ханса Кристенсена, который считает, что если бы Китай запустил ракету с обычной боевой частью, из тех, которые могут нести и специальный заряд, то страна-цель не смогла бы различить, является ли ее полезная нагрузка ядерной или обычной, и она может ошибочно предположить, что она находится под ядерным ударом, и ответить ударом ядерным оружием против Китая.Точно так же может сбыться сценарий, когда в военное время противник может намереваться нанести удар по тому, что он считает неядерными ракетами НОАК, но непреднамеренно ударит по его ядерным силам. Тогда это могло бы заставить Китай поверить в то, что его фактический потенциал ядерного сдерживания является намеченной целью.Однако до настоящего времени общее предположение сводилось к тому, что, хотя эта практика потенциально дестабилизирует ситуацию, НОАК, по крайней мере, разделяла свои ядерные и обычные силы на отдельные и географически отличные друг от друга ракетные бригады. Это давало некоторую надежду на то, что другие страны все еще могут различать ядерные и обычные силы Китая, пишут авторы. Но в 2017 г. на Западе, по их мнению, "открыли для себя", как развертывается новая китайская БРСД DF-26.DF-26 способна преодолевать примерно 4000 километров и несет БЧ массой около 1200 кг либо обычную, либо специальную термоядерную. Авторы "Попьюлар Сайенс" не преминули заметить, что "такого оружия не было у США и России в течение последних трех десятилетий в рамках Договора РСМД, пока Россия не нарушила его, а затем администрация Трампа вышла из него в 2019 году". Ну да, именно Россия нарушила ДРСМД, а США-то, безусловно, безгрешны, белы и пушисты, а бревно в своем глазу заметить непросто! Ракета DF-26 может быть интегрирована в китайские ракетные войска двумя способами, и пока не ясно, какой подход использует Китай. Одним из вариантов было бы сохранение существующей структуры ракетных войск и создание отдельных обычных и ядерных бригад DF-26. Однако данные из открытых источников указывают на то, что, по крайней мере, в случае одной бригады PLARF (ракетных войск НОАК) это не так, и она имеет оба типа зарядов. В статье CCTV от 2017 года о лидерной бригаде ракетных войск НОАК на новом комплексе (646-я бригада) сообщается, что она оснащена "новым типом БРСД" (это и была DF-26). В статье также уточняется, что эта бригада “одновременно обладает как ядерным, так и обычным ударным потенциалом”. Бригадный политкомиссар Чжоу Лушэн говорит там же: "Наша задача — это два типа сдерживания [ссылка как на ядерный, так и на обычный потенциал]... бригада ядерного и обычного двойного назначения должна обучаться одновременно владеть двумя различными оперативными позициями... то есть личный состав такой бригады имеет более высокую рабочую нагрузку”.И командир дивизиона этой бригады Чжан Лэй вторит этой идее: “Мы должны изучать как ядерное, так и обычное оружие, то есть один человек должен владеть двумя вопросами". В статье описываются учения, в которых бригада отрабатывает стрельбу "высокоточными" ракетами, а затем быстро переходит на ядерную позицию для выполнения контрнаступательной миссии, тем самым “показывая, что этот новый тип бригады действительно обладает как ядерным, так и обычным потенциалом”. Учитывая, что DF-26 предназначен для поражения районов типа американского Гуама (в Китае его называют "Гуам Экспресс”), некоторая ясность в отношении его полезной нагрузки и предполагаемого эффекта должна в идеале быть приоритетом для китайских штабистов, желающих донести до потенциального противника свою дифференциацию между обычными и ядерными ролями ракетных войск. Вместо этого многочисленные заявления и доклады указывают на то, что ракетные войска НОАК движутся в противоположном направлении, сокрушаются авторы: смешение его ядерных и обычных сил в рамках одной бригады.В свете осуществляемых планов PLARF существенно увеличить численность парка DF-26 эта стратегия невероятно рискованна, считают авторы. Смешивая ядерные и неядерные носители, Китай может надеяться помочь своим силам сдерживания, создавая неопределенность для противника. Но это также повышает вероятность просчета в кризисе или даже в обычном конфликте, ведущем к обмену ядерными ударами. Короче говоря, считают в "Попьюлар Сайенс", Китай намеренно увеличивает риск путаницы и ошибок именно там, где так называемый “туман войны” был бы наиболее опасен.Что хотелось бы заметить по данной точке зрения? Да, безусловно, риск такой имеется. Но, с другой стороны, он есть не только у китайцев. Скажем, если брать нестратегические ядерные силы России, то практически любой носитель имеет как развитые вариации обычных боевых частей, так и различные типы (или один тип) ядерных/термоядерных БЧ. Примерам несть числа — это и ракетные бригады "Искандеров-М" (М1), и носители "Калибров", и носители береговых и корабельных ПКР оперативного назначения ("Оникс", "Гранит", "Вулкан" и другие) и многое, многое другое. И то, что в обычное время ядерные заряды к ним хранятся в арсеналах 12 ГУ МО РФ, ничего не значит: в кризисной ситуации, а то и до нее, все будет иначе. Но почему-то об этом не пишут статей в американских изданиях. К тому же,есть такая возможность "перепутать" и с СЯС РФ — тяжелые стратегические бомбардировщики дальней авиации несут и обычные, и термоядерные КР, и прочие виды оружия. Да и даже такой новый вид, как МБР "Авангард", имеет (или будет иметь) и неядерный тип оснащения, правда, неядерный он только по принципу действия, а сами разрушения будут сравнимы с ядерным боеприпасом, скажем, особо малой мощности.У США раньше, когда у них еще были развитые нестратегические ядерные силы, ныне деградировавшие до нескольких сотен авиабомб В61, было точно то же самое, что тоже воспринималось нормально. Да и не только у них. Видимо, идея "немного ударить" одну из двух сверхдержав, в расчете, что в ответ даже на массированный обычный удар не полетит много-много "света и тепла", в голову заокеанским авторам даже не приходит — они понимают последствия.Что ж с Китаем-то не так? Да, у китайцев много БРМД и даже БРСД, которые вообще никаких ядерных БЧ не имеют в наличии — это особенность китайских ракетных войск. Но это не повод их пытаться уничтожить в расчете на отсутствие ядерного ответа. Возможно, тот факт, что у Китая даже стратегические носители не несут боевого дежурства со специальными боевыми частями ввиду особенностей их доктрины, порождает разные ненужные надежды, особенно на фоне явного обострения отношений США и КНР. Сама эта концепция "отдельного хранения" ядерных БЧ, безусловно, несет куда больший риск для самого Китая, потому что может возникнуть желание быстро "решить китайский вопрос" (если бы не было рядом еще и России, которая может подобного подхода "не понять", желание было бы куда сильнее), особенно, если в США осознают проблемы китайцев именно с СЯС и надежностью доставки ввиду того, что китайцы свои ракеты не испытывают на реальные межконтинентальные дальности. Видимо, для того и пиар создают соответствующий, с требованиями "четко разделить" ядерные и неядерные носители, что есть надежды на "только неядерную ограниченную эскалацию". С Россией такие надежды у некоторых за океаном тоже не изжиты, и совершенно зря. Отсюда все эти надежды на то, что в ответ на запуск одиночного "Трайдента-2" с подлодки с ядерным зарядом особо малой мощности от России не последует массированного ответа ядерными силами, и прочие иллюзии. Но наш потенциал несравним с китайским и, включая и стратегические, и тактические арсеналы, несравним и с американским. Потому американцы нас боятся, а вот Китая, очевидно, не очень.Что до создания "тумана войны" и "неопределенности" с ответом и с тем, какие именно боеприпасы размещены на носителях, то это законное право ядерной державы. Россия тоже декларирует на словах некие четкие критерии применения ядерного оружия, но на деле же западные специалисты отмечают, что российский подход сводится к созданию и неопределенности о минимальной "планке", за которой следует ядерный ответ в каждом конкретном случае, и к использованию принципа "ограниченной эскалации" ("эскалации до и для деэскалации") и вообще гибкого подхода к применению нестратегического ЯО в практике боевой подготовки войск. И это, в общем, правильно: меньше будут знать и меньше возникнет желание проверять, до какой степени можно дергать русского медведя за уши. Но то русский медведь — он большой, непредсказуемый, сильный и кровожадный. А китайская панда — медведь забавный, бамбуком питается, и совсем безобиден, так, видимо, считают в США. А если китайский мишка-веган вдруг сменит веру и перейдет в лагерь плотоядных? Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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