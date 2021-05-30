Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Главная / Политика

Американцы придумали, как сбросить ядерную бомбу на Москву

30 мая 2021, 11:55  •  143 • Политика
Американцы придумали, как сбросить ядерную бомбу на Москву, минуя средства ПВО. В США могут использовать космос.
Москва, а также другие крупные города России и стратегические пункты надёжно защищены системами ПВО и ПРО. Однако возможность ядерного удара по столице России в случае реальной войны всё же не исключена.
Как заявил гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новиков, выступая на конференции "Новые знания", США декларируют, что их экспериментальный орбитальный шаттл X-37B - это всего лишь космический аппарат, однако он вполне может быть использован в качестве бомбардировщика, способного нести ядерное оружие.
По словам Новикова, у США есть два беспилотных космических аппарата. Большой шаттл способен нести до шести ядерных снарядов, маленький - до трёх.
Американский журнал Popular Mechanics отмечает, что Boeing X-37 - это в первую очередь космический аппарат. При этом журналисты не исключают, что в будущем США действительно смогут использовать его в качестве бомбардировщика.
Итак, является ли X-37B бомбардировщиком с ядерным вооружением? Нет, но это возможно, - пишет издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
30 мая 2021, 00:55
Британцы посоветовали Столтенбергу "сменить пластинку" после слов о России
30 мая 2021, 08:15
В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым
30 мая 2021, 08:15
Скандал в Госдуме: После вопроса о референдуме депутат не сдержался
30 мая 2021, 04:35
В Европе подготовили проект о "враждебных действиях" России
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
30 мая 2021, 05:30
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или уби...
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белорусс...
30 мая 2021, 00:55
Британцы посоветовали Столтенбергу "сменить пластинку" после слов о России
30 мая 2021, 00:55
Пытались "замести следы": Против уханьской лаборатории нашли доказательства
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 02:00
В Минске ответили на недоумение Украины: "Чистой воды торговые переговоры"
25 мая 2021, 07:15
Откровения «котловода»
24 мая 2021, 10:10
Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
25 мая 2021, 00:50
Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
29 мая 2021, 06:35
Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.