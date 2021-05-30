Американцы придумали, как сбросить ядерную бомбу на Москву, минуя средства ПВО. В США могут использовать космос.

Москва, а также другие крупные города России и стратегические пункты надёжно защищены системами ПВО и ПРО. Однако возможность ядерного удара по столице России в случае реальной войны всё же не исключена.

Как заявил гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новиков, выступая на конференции "Новые знания", США декларируют, что их экспериментальный орбитальный шаттл X-37B - это всего лишь космический аппарат, однако он вполне может быть использован в качестве бомбардировщика, способного нести ядерное оружие.

По словам Новикова, у США есть два беспилотных космических аппарата. Большой шаттл способен нести до шести ядерных снарядов, маленький - до трёх.

Американский журнал Popular Mechanics отмечает, что Boeing X-37 - это в первую очередь космический аппарат. При этом журналисты не исключают, что в будущем США действительно смогут использовать его в качестве бомбардировщика.