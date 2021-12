Американцы придумали для России три сценария действий против Украины

• 169 • Политика

Москве приписывают бомбардировки, атаки из Белоруссии и простой блеф

На Западе продолжают активно поддерживать сочиненную там же историю про "вторжение" России на Украину и за Москву придумывать стратегические планы действий на киевском направлении. Очередной статьей отметился колумнист американского портала "19fortyfive" Себастьян Роблин, который перечислил три возможных сценария "нападения" российских войск на Незалежную. В качестве первого варианта автор предположил, что военное усиление РФ может быть обычным блефом. Заокеанский стратег напомнил о похожих действиях Москвы в апреле нынешнего года (т.е. традиционные маневры нашей армии, которые все те же западники объявляли чуть ли не атакой на соборную). При этом Роблин озвучил наевшую оскомину мантру о страшных для России долгоиграющих экономических и политических последствиях, которые наступят после "вторжения". Вторым сценарием автор видит наземную операцию, т.е. продвижение механизированных войск на территорию восточной Украины через север, юг и восток. Их будут прикрывать артиллерия, ракеты с кораблей Черноморского флота и авиация. Кроме того, Россия может создать наземный коридор в Крым, "захватив" для этого Мариуполь. Также российская армия в состоянии вторгнуться в пределы западной Украины через Белоруссию. В случае, если РФ намерена полностью "оккупировать" Незалежную, такая операция, убежден Роблин, будет дорого стоить Москве в перспективе из-за возможной деятельности партизан. Третьим вариантом развития событий колумнист назвал массовые бомбардировки, цель которых – масштабные потери среди бойцов ВСУ и нанесение серьезного урона объектам инфраструктуры. По разумению автора-барбаросса, таким образом Москва могла бы попытаться принудить Киев к концессиям или выводу украинских войск с восточных земель соборной по примеру событий в Сербии и Косово в 1999 году. Все эти сценарии давно и упорно чуть ли не в ежедневном режиме публикуются в западных медиа и проговариваются политиками, затем подхватываются постмайданными вождями в самой Незалежной. Вот буквально сегодня замсекретаря Совбеза генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что страна в опасности из-за "пустоты", которая образовалась у границы с Белоруссией, т.к. основные силы армии переброшены на Восток, под рубежи с Россией.