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«Американцы прибудут через пару месяцев»: в Швеции описали войну с Россией

12 марта 2021, 13:00  •  281 • Война
В случае крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции у России будет преимущество, полагают эксперты НИИ оборонных исследований Швеции (FOI), о чем они написали в новом докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020». В нем приводится системный анализ соотношения сил Запада и России, сообщает телеканал SVT.
«Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — обратил внимание ответственный редактор доклада Кристер Паллин. Он уточнил, что это превосходство будет длиться довольно долго, а чтобы Соединенные Штаты могли прибыть на эту территорию с более крупными сухопутными войсками, потребуется по меньшей мере пара месяцев.
Как отметили в FOI, страны Североатлантического альянса проводят недостаточно учений, и несмотря на преимущество в воздухе и на море, их силы рассредоточены географически и обладают очень разными военными возможностями.
В докладе подчеркнули, что военно-политический блок должен не наращивать силы, а действовать быстрее.
Паллин обратил внимание, что, хотя происходит увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России, серьезных изменений в балансе сил не наблюдается. «В целом картина очень похожая и по доступности, и по качеству подразделений. Есть приближенное присутствие, которого не было в 2014 году и которое постепенно улучшается. И есть более простые меры, которые могут улучшить шансы западной стороны», — подчеркнул он.
Для оценки баланса сил НАТО и союзников блока по отношению к России авторы доклада провели военную игру. Эксперты FOI среди прочего сымитировали нападение российской стороны на Прибалтику через Белоруссию без применения ядерного оружия. В результате они констатировали, что в таком случае у Москвы «есть неплохие шансы на успех».
Gazeta Polska ранее утверждала, что Россия якобы хочет вступить в вооруженный конфликт со странами Североатлантического альянса. Как отмечалось в издании, в Москве допускают «возможность применения самого смертоносного оружия» для нейтрализации сил на восточном фланге альянса.
В свою очередь экс-командующий сухопутными военными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак предполагал, что у России «на захват стран Балтии» уйдет от двух до четырех суток.
По его словам, в случае вооруженного столкновения силы Балтфлота и войска Калининградского оборонительного района обеспечат России перевес над противником на море и в воздухе, а также смогут препятствовать переброске подразделений НАТО.
В прошлом месяце колумнист Джон Россомандо в статье для National Interest заявил, что российские войска быстро одержат победу над соединениями НАТО в Восточной Европе в случае конфликта с альянсом. По мнению журналиста, альянс ждет поражение, если он не увеличит присутствие американских военных в Эстонии, Латвии и Литве. К тому же, как указано в материале, в случае войны армии России и Белоруссии захватят территории вдоль границы и разорвут силы военно-политического блока напополам. В связи с этим Польшу призвали освежить арсеналы и восстановить линии снабжения времен «холодной войны».
Кроме того, Россомандо напомнил о прошедших в Польше учениях «Зима-20», на которых предполагаемый противник с востока разгромил польскую армию за пять дней. При расчетах польские военные учитывали еще не полученные от Соединенных Штатов новейшие самолеты F-35 и системы ПРО Patriot вместе с РСЗО HIMARS.
«Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для «российского вторжения»,
— указали в статье.
Помимо этого, эксперт отметил усиление и модернизацию Россией Западного военного округа, где сосредоточены наиболее боеспособные военные части с новейшей бронетехникой.
При этом в Москве неоднократно говорили о безосновательности опасений из-за того, что Россия может напасть на какую-либо страну НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в Североатлантическом альянсе это прекрасно понимают, но делают подобные заявления для усиления группировки альянса в регионе.
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Laura Hasani/Reuters

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